Готуються до рішучих дій: Трамп анонсував санкції проти всіх, хто купує нафту в Ірану

Дональд Трамп анонсував введення вторинних санкцій проти низки країн. Йдеться про держави, що купують іранську нафту.

Для чого Трампу введення цих санкцій

Санкції, які анонсував Трамп, будуть стосуватися не тільки країн, а і окремих компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям. Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у Сполучених Штатах Америки.

Потрібно розуміти, що нафта – одне з основних джерел доходу Ірану. Таким чином Трамп прагне тиснути на Тегеран, аби сприяти скороченню ядерної програми.

Що відбувається зараз між Іраном та США

Переговори про скорочення ядерної програми між США та Іраном зайшли у глухий кут. Зокрема, це стало зрозумілим після перенесення чергового раунду американсько-іранських переговорів. Це пояснили "логістичними причинами".

Адміністрація Трампа, станом на зараз, вимагає від Ірану відмовитись від:

наміру створити ядерну зброю;

збагачення урану.

А от Тегеран каже, що він не буде демонтовувати свої центрифуги зі збагачення урану. Також Іран не планує: