США відновили санкції проти російської нафти, але Україні радіти зарано, – Politico

У середині березня США послабили обмеження на російську нафту, щоб стримати ціни на енергоносії. 11 квітня санкції знову почали діяти майже у повному обсязі.

Адміністрація Трампа вирішила не продовжувати тимчасовий виняток для російської нафти. Це рішення, безумовно, задовольнить прихильників України – але Росія все ще має чимало способів обійти санкції. Про це пише Politico.

Чи може Трамп знову скасувати санкції проти російської нафти?

Ще до послаблення санкцій російська нафта продовжувала потрапляти на ринок. Помічний сенатора від Демократичної партії пояснив це тим, що адміністрація Трампа понад рік не впроваджувала додаткових заходів для протидії обходу санкцій – ні щодо експорту нафти, ні щодо обмеження критичних закупівель, необхідних для російської військової промисловості.

Колишній помічник держсекретаря США з питань Європи Даніел Фрід заявив, що санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу", запроваджені у жовтні, вже тоді суттєво зменшили доходи Росії від нафти. Він вважає, що надання тимчасового послаблення було помилкою, оскільки існували ефективніші альтернативи: зокрема, можна було б спрямовувати доходи Росії від нафти на ескроу-рахунки з обмеженим використанням лише для гуманітарних потреб, а також знизити цінову стелю на нафту, щоб додатково скоротити російські прибутки. На його думку, такі кроки дозволили б забезпечити постачання нафти на ринок без збільшення доходів Росії, однак адміністрація Трампа їх не застосувала.

У Міністерстві фінансів США тим часом послалися на слова міністра фінансів Скотта Бессента, який у березні назвав послаблення санкій "вузько спрямованим і короткостроковим" заходом. Він пояснив, що основна частина доходів Росії від нафти надходить у вигляді податків на етапі видобутку, тому дозвіл на продаж нафти, яка вже перебуває в морському транспортуванні, має лише обмежений вплив на загальні прибутки Росії.

До суботи, 11 квітня, було незрозуміло, чи продовжить Трамп тимчасове послаблення санкцій проти Росії.

Низка демократів закликали адміністрацію не робити цього, бо завдяки цьому Росія й так вже заробила онад 4 мільярди доларів.

Помічник сенатора зазначив, що відновлення санкцій не слід вважати приводом для радості. За його словами, сама поява такої ліцензії лише заохотила посередників активніше завантажувати підсанкційну російську нафту – або в очікуванні нових послаблень, або через сигнал, що влада США може знову закрити на це очі, щоб пом'якшити наслідки своєї політики щодо Ірану.

З оголошенням Трампом морської блокади Ормузької протоки ціни на нафту, ймовірно, зростуть ще більше. Законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом щодо запровадження вторинних санкцій проти Росії залишається заблокованим у Конгресі.

Міністерство фінансів не прокоментувало, чи розглядає можливість повторного введення винятку для російської нафти.

США продовжили виняток для АЗС "Лукойлу" за межами Росії

Адміністрація Дональда Трампа продовжила дію винятку, який дозволяє автозаправним станціям "Лукойлу" працювати за межами Росії. Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США повідомило, що цей виняток стосується приблизно 2000 АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці продовжено до 29 жовтня.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти" – двох найбільших нафтових компаній Росії – у жовтні 2025 року.

