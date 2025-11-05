Санкції з’їдають бюджет Росії: аналітик розповів про наслідки рішення США

Росія намагається справити враження невразливості до санкцій, запроваджених США щодо "Роснафти" та "Лукойлу". Проте разом з українськими ударами по нафтовому й енергетичному сектору вони нищать російську економіку.

Про це 24 Каналу розповів аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот. Він зазначив, що санкції Сполучних Штатів позбавляють Росію значної частини доходів бюджету.

Дивіться також Потрібно зректися Путіна: США дали знак російському бізнесу

Як нафтові санкції США впливають на економіку Росії?

Запроваджені санкції проти компаній "Роснафти" та "Лукойлу" завдають економіці Росії більшої шкоди, ніж її керівництво намагається показати.

Під час візиту до США у жовтні генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв намагався переконати американців у тому, що санкції не завдадуть шкоди економіці Росії. Проте спроба не була вдалою, вважає аналітик Марк Тот.

Сам факт, що Кирило Дмитрієв вважав за потрібне приїхати до США, говорить про те, що він стурбований санкціями. Як голова російського суверенного фонду, він чудово усвідомлює їхній вплив на російську економіку. Це хороший перший крок. Необхідно більше вторинних санкцій, які каратимуть тих, хто купує російську нафту. По суті, Дмитрієва висміяли в США, і він не виконав своєї місії. А потім сам Скотт Бессент чітко дав зрозуміти – Дмитрієв може говорити будь-що, але ці санкції мають значення,

– сказав аналітик.

Потенціал санкцій США проти Росії відкривається, якщо проаналізувати ситуацію в російській економіці, вважає Марк Тот. Росія чинить тиск на свою банківську систему й має значні борги, що призвели до стагфляції – застою в економіці при високій інфляції. Санкції ж посилюють ефект внутрішніх проблем, адже росіяни втрачають гроші.

Доходи уряду в 400 мільярдів доларів залежать від нафтових та енергетичних контрактів. Тож усе, що підриває їх, є шкідливим. І є деякі оцінки, що тільки ці санкції можуть мати вплив на 30-50 мільярдів доларів на рік. Тож, якщо говорити про те, що ці санкції з'їдають їхній бюджет на 10-15%, це вже значна цифра. Особливо з огляду на те, що Росія фальшувала свої власні фінансові звіти,

– говорить аналітик Марк Тот.

Як працюють санкції США?

Уперше за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських гігантів "Роснафта" та "Лукойл" – державної та приватної компаній. Обмеження передбачають блокування майна та часток цих компаній у США, а також включають 31 дочірню компанію.

У результаті санкцій російським компаніям заборонили здійснювати взаєморозрахунки в доларах США. "Лукойл" оголосив, що продає свої міжнародні активи. Міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що США продовжать розширювати санкції у разі потреби, аби змусити Росію припинити війну.

Експерт Іван Ус вважає, що накладені санкції подають сигнал російському бізнесу щодо того, які економічні наслідки може мати його підтримка Путіна. У перші дні після запровадження санкцій США акції "Лукойлу" та "Роснафти" обвалилися на 5,2 мільярда доларів.

Як економічні проблеми впливають на життя росіян?