Відновлення санкцій не має сенсу: як Трамп допоміг Путіну заробляти на нафті

За час війни в Ірані Росія отримала значні доходи й поки США називають суму в 2 мільярди, президент України зазначає, що прибутки сягають 9 мільярдів доларів. Водночас Америка повертає санкцій проти російської нафти, які, на думку експерта, не стануть суттєвим обмеженням для Путіна.

Скільки Росія заробила на нафті за час війни в Ірані?

Про те, чи вплине поновлення санкцій США на Кремль, в етері 24 Каналу розповів Олег Пендзин.

Дивіться також Новий удар після короткої паузи: США знову б'ють санкціями по Ірану

Учора під час зустрічі з журналістами міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Москва заробила на нафті близько 2 мільярдів доларів. Йдеться про період блокування Ормузької протоки та конфлікту на Близькому Сході у березні-квітні.

Натомість український експерт Олег Пендзин рекомендує дослухатись до Української оцінки. Раніше президент Зеленський озвучив цифру доходів Росії до 9 мільярдів доларів. На думку, Пендзина, це більш реалістичні значення. А заяви Бессента мають "більше політичний присмак".

Зокрема експерт пояснив, що російська нафта стрімко зросла в ціні.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу З 2022 року росіяни продавали свою нафту зі знижками до 20 доларів за барель. Для того щоб її (нафту – 24 Канал) хтось брав. Останніх 2,5 тижні росіяни продають свою нафту з премією. При тому, що на сьогоднішній момент Brent – 94, ціна на російську нафту сьогодні 118 (доларів/барель – 24 Канал).

Експерт додає, що протягом березня-квітня російську нафту контрактували по 121 – 124 доларах за барель.

Зауважте! Порівняно з 2022 роком нинішні цінники на російський ресурс зросли в 6 разів.

Основною причиною такого різкого підвищення цін є політика Трампа. Президент США фактично своїми ж руками сформував ситуацію, коли деякі регіони опинилися в дефіциті. Останній якраз "породжує зростання цін".

Розглядати варіант іншого, не російського, постачання й логістики – неможливо.

Очікування, що почне йти венесуельська нафта… Її фактично немає. Загальний обсяг видобутку становить менше мільйона барелів на добу,

– пояснив Пендзин.

Експерт додав, що такі обсяги видобутку не є значними. Наприклад, лише Китай щоденно потребує 14 мільйонів барелів. Водночас існує ще Індія, яка теж має один із найпотужніших ринків і потребує великих обсягів постачань.

Зокрема, на думку експерта, Росія могла б заробити в рази більше, якби не удари українських дружніх дронів по інфраструктурі перевантаження нафти. Однак заперечити факт, що Росія отримує гроші від нафти під час війни в Ірані – не можна.

Як на Росію вплинуть санкції США?

Водночас продовження ліцензії на експорт російської нафти або припинення дії документа не стосуються 4 тисяч АЗС мережі "Лукойл", які розкидані по всій Європі.

І той факт, що зараз США вирішили повернути санкції до Росії, адже ціни на нафту нібито вдалося стабілізувати, не є вирішальним. Експерт пояснює, що заборона на експорт російської нафти буде чинною тільки тоді, коли буде альтернатива. Тобто коли будуть інші варіанти, звідки можна взяти енергоресурс.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якщо альтернативи ресурсу немає – ні Китай, ні Індія на цю заборону (санкцій США щодо Росії – 24 Канал) реагувати не будуть. Тим більше, поки заблокована Ормузька протока 20% світового трафіку нафти припинено. А це величезна кількість.

Так, він додав, що чим довше йтиме війна – тим більше грошей заробить Путін. Адже він єдиний вигодонабувач цієї історії. А ось "санкції США не матимуть абсолютно ніякого сенсу", бо саме американці спровокували конфлікт – блокування протоки і дефіцит ресурсу в регіоні.

Тож, нині зважати на відновлення обмежень щодо російської нафти ніхто особливо не буде. За словами експерта, чим швидше завершиться війна, тим швидше ситуація на ринку повернеться до довоєнного рівня.

Раніше стало відомо, що судноплавство Ормузькою протокою поступово відновлюється. Закордонні ЗМІ (The Wall Street Journal та Reuters) почали писати, що за останні 24 години від попереднього дня протоку пройшли 20 комерційних суден. Пов'язували це з вимогою президента Трампа щодо відкриття та розблокування протоки.

Що потрібно знати нафту та Ормузьку протоку?