Україна розширює санкційний тиск на Росію: які нові обмеження вже напоготові

На засіданні РНБО було прийнято рішення про введення нових санкцій, а списки осіб, які підпадуть під обмеження, будуть опубліковані найближчим часом. Передбачається введення кількох пакетів санкцій.

Які санкційні пакети підготувала Україна проти Росії

Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується ввести 3 пакети санкції проти Росії.

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Кожен з пакетів буде спрямований на окремі аспекти російської агресії проти України, зокрема на фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки війни, а також на ключові сектори економіки Росії.

Перший пакет санкцій: пропонується ввести санкції щодо 83 фізичних осіб, які, ймовірно, причетні до сприяння експортові російських нафтопродуктів та підтримки тіньового флоту держави-агресора.

пропонується ввести санкції щодо 83 фізичних осіб, які, ймовірно, причетні до сприяння експортові російських нафтопродуктів та підтримки тіньового флоту держави-агресора. Другий пакет санкцій: може включати 41 фізичну та 47 юридичних осіб, зокрема виробників пропагандистських російських фільмів і компанії, що спеціалізуються на створенні та розповсюдженні антиукраїнського контенту через торгівельні мережі.

може включати 41 фізичну та 47 юридичних осіб, зокрема виробників пропагандистських російських фільмів і компанії, що спеціалізуються на створенні та розповсюдженні антиукраїнського контенту через торгівельні мережі. Третій пакет санкцій: стосується тих росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з музеїв на тимчасово окупованих територіях, зокрема з Херсону та інших міст.

Нагадуємо! До цього Володимир Зеленський також повідомляв, що на засіданні РНБО було ухвалено рішення щодо нових санкцій, а списки санкційних осіб будуть оприлюднені найближчим часом.