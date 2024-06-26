США спеціально вводять м'якіші санкції проти Росії перед виборами

Скоро у США мають відбутися вибори. Аби не допустити подорожчання пального, адміністрація Байдена обирає м'якіші санкції.

Яка стратегія Байдена нині

Навмисно пом'якшені санкції впроваджуються проти Росії, Ірану та Венесуели. Завдяки цьому ціна на газ має залишатися стабільною.

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Ба більше, ця стратегія заохочує приток нафти на глобальні ринки. Маємо розуміти, що всі перелічені держави займають вагому частку в нафтовидобувній галузі.

Як діють ці санкції

За словами одного з американських чиновників, адміністрація Байдена прагне прихилити до себе виборців завдяки зниженим цінам на бензин.

Нещодавно США впроваджували нові санкції проти Ірану. Введенні обмеження лише частково зачіпають нафтовий експорт.

Попри напад на Ізраїль, Іран продовжує експортувати нафту на світовий ринок. Зараз цей показник – понад 1,5 мільйона барелів на день.

При введенні санкцій проти Росії, США також оминали впровадження обмежень у нафтовій галузі. Переважно заборони стосувалися російського фінансового сектору.

Проте, як кажуть прихильники такої стратегії, адміністрації Байдена вдається балансувати в цьому питанні. З одного боку, ціни на бензин для американців залишаються на низькому рівні, а, з іншого, Росія та Іран менше заробляють.