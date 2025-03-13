Чи планує ЄС скасовувати санкції проти Росії

ЄС не планує знімати санкції проти Росії. Щобільше, зараз Євросоюз готується їх поглибити.

Чи будуть впроваджені нові санкції від ЄС

Речниця ЄС Анніта Хіппер наголосила, що 17 пакет антиросійських санкцій ще в розробці, повідомляє 24 Канал з посиланням на WNP.

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Анніта Хіппер Речниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій.

Хіппер також вказала, що вимога Росія зняти половину санкцій, аби завершити війну в Україні реалізовуватись наразі не буде. Як каже речниця, мета цих обмежень – послабити Кремль та посилити Україну.

Зверніть увагу! Хіппер каже, що будь-який мир буде укладатися лише за повної згоди України.

Коли будуть введені нові санкції проти Росії

Як вказала Хіппер, зараз ЄС плідно працює над тим, щоб ці санкції були впроваджені вчасно. До закінчення оголошеного терміну лишилось лише 2 дні.

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб угода про продовження санкцій була досягнута вчасно,

– каже Хіппер.

Станом на зараз, ухвалення нових санкцій блокує Угорщина.

Зауважте! Хіппер наголошує, що вона не хоче розглядати сценарій, при якому 27 держав, що входять до ЄС, не зможуть дійти до спільного висновку у цьому питанні.