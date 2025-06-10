10 червня, 16:53
Зеленський підписав указ про санкції: хто увійшов до списку
Основні тези
- Президент України підписав указ про санкції, які стосуються фізичних та юридичних осіб, зокрема в окупованому Криму.
- Санкції застосовані проти осіб, причетних до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій.
- До списку увійшли керівники та уповноважені з прав дитини з різних областей Росії, а також інші особи, пов'язані з депортацією.
Президент України підписав указ про застосування санкцій. Вони стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.
Нові санкції Зеленського
Сакції запровадили 10 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.
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У списку, зокрема, фігурує федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек" у тимчасово окупованому Криму. Значна частина людей, які потрапили до списку – причетні до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій. Також до переліку увійшли:
- Сергій Гаврильчук – керівник "Юнармії" в Криму;
- Ірина Агеєва – уповноважена з прав дитини в Калузькій області, причетна до депортації українських дітей;
- Роман Альохін – російський воєнкор та радник губернатора Курщини;
- Алевтина Андреєва – уповноважена з прав дитини в Мурманській області, причетна до депортації українських дітей;
- Вікторія Балаховська – начальниця окружного управління соціального розвитку в Росії, причетна до депортації українських дітей;
- Фідаїль Бікбулатов – тимчасовий виконувач обов'язків начальника Регіонального штабу Всеросійського дитячо-юнацького руху "Юнармія" Запорізької області;
- Ліля Білик;
- Людмила Болатаєва – міністерка соціального розвитку Московської області, причетна до депортації українських дітей;
- Надія Болтенко – уповноважена з прав дитини в Новосибірській області, причетна до депортації українських дітей;
- Олександра Бондарева – уповноважена з прав дитини в Астраханській області, причетна до депортації українських дітей;
- Євген Бочкарьов – керівник сімферопольського військово-патріотичного клубу "Батальйону Форпост";
- Олена Вербовська – керівниця так званого "Відділу у справах сім’ї і дітей адміністрації міста Донецька";
- Ірина Гончарова – голова Комітету з опіки та піклування адміністрації Всеволожського муніципального району Ленінградської області, причетна до депортації українських дітей;
- Ольга Гремякова – заступниця голови уряду Тульської області;
- Назарій Доманін – голова ради регіонального відділення загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді "Рух перших" Херсонської області;
- Костянтин Домогатський – уповноважений з прав дитини в Орловській області, причетний до депортації українських дітей;
- Світлана Дубовицька;
- Людмила Єрмакова – директорка Державного унітарного підприємства Республіки Крим "Сонячна Таврика", причетна до депортації українських дітей;