Нові санкції Зеленського

Сакції запровадили 10 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.

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У списку, зокрема, фігурує федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек" у тимчасово окупованому Криму. Значна частина людей, які потрапили до списку – причетні до депортації українських діетй з тимчасово окупованих територій. Також до переліку увійшли: