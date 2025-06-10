Нові санкції Зеленського
Сакції запровадили 10 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.
Дивіться також Скільки ще Україна здатна протистояти Росії: Зеленський відповів
У списку, зокрема, фігурує федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек" у тимчасово окупованому Криму. Значна частина людей, які потрапили до списку – причетні до депортації українських діетй з тимчасово окупованих територій. Також до переліку увійшли:
- Сергій Гаврильчук – керівник "Юнармії" в Криму;
- Ірина Агеєва – уповноважена з прав дитини в Калузькій області, причетна до депортації українських дітей;
- Роман Альохін – російський воєнкор та радник губернатора Курщини;
- Алевтина Андреєва – уповноважена з прав дитини в Мурманській області, причетна до депортації українських дітей;
- Вікторія Балаховська – начальниця окружного управління соціального розвитку в Росії, причетна до депортації українських дітей;
- Фідаїль Бікбулатов – тимчасовий виконувач обов'язків начальника Регіонального штабу Всеросійського дитячо-юнацького руху "Юнармія" Запорізької області;
- Ліля Білик;
- Людмила Болатаєва – міністерка соціального розвитку Московської області, причетна до депортації українських дітей;
- Надія Болтенко – уповноважена з прав дитини в Новосибірській області, причетна до депортації українських дітей;
- Олександра Бондарева – уповноважена з прав дитини в Астраханській області, причетна до депортації українських дітей;
- Євген Бочкарьов – керівник сімферопольського військово-патріотичного клубу "Батальйону Форпост";
- Олена Вербовська – керівниця так званого "Відділу у справах сім’ї і дітей адміністрації міста Донецька";
- Ірина Гончарова – голова Комітету з опіки та піклування адміністрації Всеволожського муніципального району Ленінградської області, причетна до депортації українських дітей;
- Ольга Гремякова –