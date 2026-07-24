Удар не тільки по Росії: важлива країна відреагувала на санкції ЄС

Китай забороняє експорт товарів подвійного призначення ще до 14 юридичних осіб із країн Європейського Союзу. Цей крок став відповіддю на останній пакет санкцій ЄС проти Росії.

Чому Китай відреагував на санкції проти Росії

Про заборону на експорт у п'ятницю,24 липня, повідомило Міністерство комерції КНР, про що пише Reuters.

У четвер Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. У Міністерстві комерції Китаю заявили, що під санкції ЄС потрапили 14 підприємств із материкового Китаю та Гонконгу.

Серед європейських компаній, яким Китай заборонив отримувати товари подвійного призначення:

німецький автомобільний і оборонний концерн Rheinmetall AG; польська компанія з виробництва електроніки Vigo Photonics S.A..

Також у відомстві зазначили, що іноземним організаціям та фізичним особам заборонено передавати або постачати цим компаніям товари подвійного призначення китайського походження. Водночас китайські експортери можуть звернутися по спеціальний дозвіл у виняткових випадках.

У відповідь речниця Європейської комісії Паула Пінью заявила, що ЄС аналізує нові заходи, оголошені Китаєм, і проведе консультації з державами-членами та компаніями, яких вони стосуються.

Ми звернемося за роз'ясненнями до наших китайських партнерів, щоб краще зрозуміти, що саме поставлено на карту,

– сказала вона.

Товари подвійного призначення – це продукція, програмне забезпечення або технології, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. До них, зокрема, належать окремі рідкісноземельні елементи, необхідні для виробництва безпілотників і мікрочипів.

Раніше китайський список експортного контролю найчастіше стосувався американських і японських компаній.

У квітні Китай включив до нього сім європейських компаній через продаж зброї Тайваню. І це був рідкісний випадок запровадження санкцій проти європейських структур у контексті тайванського питання.

У четвер Європейський Союз повідомив, що додав ще 51 юридичну особу, зокрема низку компаній із Китаю, до переліку суб'єктів, щодо яких запроваджуються жорсткіші експортні обмеження на товари й технології подвійного призначення через їхню підтримку російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, останній пакет санкцій проти Росії є дійсно ваговим. Він містить найбільшу кількість санкційних включень за останні чотири роки.

Що ще відомо про санкції проти Росії

Сполучені Штати можуть вже незабаром розглянути законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Це може відбутися вже наступного тижня. Але чітких дедлайнів поки не називають.