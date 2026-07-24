Почему Китай отреагировал на санкции против России

О запрете на экспорт в пятницу, 24 июля, сообщило Министерство торговли КНР, что пишет Reuters.

В четверг Европейский Союз принял 21-й пакет санкций против России. В Министерстве торговли Китая заявили, что под санкции ЕС попали 14 предприятий из материкового Китая и Гонконга.

Среди европейских компаний, которым Китай запретил получать товары двойного назначения:

немецкий автомобильный и оборонный концерн Rheinmetall AG; польская компания по производству электроники Vigo Photonics S.A.

Также в ведомстве отметили, что иностранным организациям и физическим лицам запрещено передавать или поставлять этим компаниям товары двойного назначения китайского происхождения. В то же время китайские экспортеры могут обратиться за специальным разрешением в исключительных случаях.

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В ответ пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью заявила, что ЕС анализирует новые меры, объявленные Китаем, и проведет консультации с государствами-членами и компаниями, которых они касаются.

"Мы обратимся за разъяснениями к нашим китайским партнерам, чтобы лучше понять, что именно поставлено на карту,

– сказала она.

Товары двойного назначения – это продукция, программное обеспечение или технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. К ним, в частности, относятся отдельные редкоземельные элементы, необходимые для производства беспилотников и микрочипов.

Ранее китайский список экспортного контроля чаще всего касался американских и японских компаний.

В апреле Китай включил в него семь европейских компаний из-за продажи оружия Тайваню. И это был редкий случай введения санкций против европейских структур в контексте тайваньского вопроса.

В четверг Европейский Союз сообщил, что добавил еще 51 юридическое лицо, в том числе ряд компаний из Китая, в перечень субъектов, что касается которых вводятся более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения из-за их поддержки российского военно-промышленного комплекса.

В частности, последний пакет санкций против России является действительно значительным. Он содержит наибольшее количество санкционных включений за последние четыре года.

Что еще известно о санкциях против России

Соединенные Штаты могут уже в ближайшее время рассмотреть законопроект о санкциях против России. Это может произойти уже на следующей неделе. Но четких сроков пока не называют.