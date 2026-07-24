Що відомо про санкції проти Росії

Законопроєкт, щодо санкцій проти Кремля, який уже має понад 60 співавторів, двічі переглядали після раптової смерті сенатора Ліндсі Грема 11 липня, про що пише Axios.

У матеріалі наголошуються, що це може стати рідкісним прикладом двопартійної співпраці щодо законодавства, покликаного сприяти завершенню війни в Україні, в умовах Сенату, де більшу частину року домінувало гостре партійне протистояння.

Я налаштована оптимістично й вважаю, що ми зможемо незабаром просунутися вперед,

– заявила сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ.

Вона додала, що Україна має ініціативу на полі бою, а позиції Кремля стають дедалі хиткішими. У зв'язку з цим надзвичайно важливо діяти "якомога швидше".

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Зокрема, сенатори вже знизили загальну ставку вторинних мит з 500% до 100% у законопроєкті. Також вони звузили сферу його застосування, дозволивши Трампу ввести мита не більше ніж проти п’яти країн.

Сенатор Рон Вайден пояснив, що проблема із законопроєктом про санкції проти Росії полягає в тому, що "Трамп робить усе можливе, щоб ще більше розширити свої повноваження щодо мит, адже саме це його найбільше цікавить".

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп також наголошував, що до законопроєкту слід додати санкції щодо іншої країни. Мова йде про Іран.

Що ще варто знати про санкції

У четвер, 23 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Він містить найбільшу кількість санкційних включень за останні чотири роки. У пакет додали 18 нових фігурантів, серед яких 48 фізичних осіб і 170 юридичних осіб.