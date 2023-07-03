Все для захисту зернової угоди: ЄС може піти на поступки Росії, – FT

Йдеться про поступку російському банку задля того, щоб захистити зернову угоду. Саме вона дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки.

Що пропонують зробити

Річ у тім, що російський банк "Россельхозбанк" перебуває під санкціями внаслідок вторгнення в Україну. У Євросоюзі можуть дозволити Росії виділити дочірню компанію, яка б відновила зв'язок із глобальною мережею. Усе це для того, щоб росіяни продовжували дотримуватися зернової угоди.

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Цей план був запропонований російським представництвом під час переговорів. Відповідно до нього банку буде дозволено:

використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями Swift, яка була закрита для найбільших російських банків минулого року.

Росія надалі шантажує

що "Россельхозбанк" повністю належить прибічникам Кремля, адже його колишній виконавчим директором був Дмитро Патрушев, який зараз є міністром сільського господарства та сином Миколи Патрушева, помічника Путіна.

Стало відомо, що Росія почала знову погрожувати розірвати зернову угоду. Деякі офіційні джерела, пише Financial Times, кажуть, що вони виявилися навіть більш серйозними, ніж під час попередніх переговорів про продовження.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не бачить причин погоджуватися на продовження угоди. За ​​його словами, це

Водночас у Європі намагалися узгодити заходи щодо пом’якшення санкцій конкретним російським компаніям. Тобто дозволити їм експортувати певні товари з гуманітарних причин або постачати через країни третього світу.

На цей момент у Кремлі відмовилися коментувати пропозицію Євросоюзу. У Єврокомісії також відмовилися від коментарів.

Як відреагували в Україні

Посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева розкритикувала план, який передбачає поступки Росії.

Вона зауважила, що будь-які можливості для агроекспорту – це добре, втім, якщо йти на поступки шантажисту – це спонукати його до шантажу далі.

Це ж відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ти виконуєш його вимоги. Він просто придумує нові вимоги для шантажу. Будемо спостерігати,

– написала Трофімцева.

Позиція Ольги Трофімцевої не є офіційною позицією МЗС України. Це її особиста думка, заявила вона.