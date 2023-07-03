Таку думку 24 Каналу висловив політичний і економічний експерт Валерій Клочок. Згідно з його спостереженнями, Путін усвідомлює хиткість свого становища, але на те, щоб зупинити війну заради збереження влади, він нізащо не піде.

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Що врятувало Путіна під час заколоту Пригожина

Те, що Пригожин не пішов у своєму заколоті до кінця, стало рятівним колом російського диктатора. Показовим було відео Суровікіна на підтримку чинного режиму, яке того, вочевидь, змусили записати силоміць.

"Якби ж Пригожин увійшов до Москви, ми б могли побачити багато інших відео: хтось, типу Вячеслава Володіна або Сергія Наришкіна (російські політики, члени "Єдіной Росії" – 24 Канал) могли б різко заявити, що Путін є "неправильним царем" і що Росії потрібен новий", – припустив Клочко.

А оскільки цього не сталося, наслідки заколоту для Путіна є набагато прийнятнішими, і все, що він має зробити зараз – це просто порозумітися з російськими елітами: і військовими, і фінансовими.

Путін хоче й надалі керувати Росією

Російські еліти розуміють, що Путін вже не може керувати Росією ефективно. Навіть сам Путін розуміє, що система, яку він будував багато років, почала давати тріщини.

Зверніть увагу! Чимало оглядачів говорять про те, що своїми боягузливими діями під час заколоту Путін втратив свій авторитет як світовий політик. Не поодинокими є також думки про те, що "похід на Москву" Пригожина був організованою акцією російських еліт.

Спроба перевороту справді змусила Путіна збільшити свою публічність. А на носі у російського диктатора президентські вибори 2024 року, про які ніхто в Росії не говорить.

"Можна припустити, що поява Путіна у Дагестані – це негласний початок його виборчої кампанії. Цією поїздкою він ніби заявляє: я залишаюсь, я нікуди не йду, я буду й надалі керувати Росією", – оцінив ситуацію політичний експерт.

Валерій Клочок про те, чи порозуміється Путін з російськими олігархами: дивіться відео

Якої думки про Путіна російські еліти

Ходять чутки, що не так давно Путін збирав російських олігархів, де говорив, що війна триває і вони мусять допомагати режиму в цій війні.

Але для російських еліт ця позиція не виглядає привабливою. Багато російських олігархів втратили свої статки через санкції або замороження їхніх активів. І це справді неприємно, не кажучи вже про те, що елітам не зрозуміло, якою буде ситуація в Росії завтра,

– припустив Клочок.

Тому олігархи чекають від Путіна якогось чіткого сигналу. Наприклад, якби диктатор окреслив чіткий дедлайн щодо завершення російсько-української війни, вони б з великою долею імовірності сприйняли це як добрий знак.

Але натомість олігархи чують заяви про те, що Росія воюватиме довго і не зрозуміло як. Такими перспективами важко заманити бізнес на свою сторону. Але схоже, що Путін цього не розуміє.

На звичайних громадян Росії диктатору справді глибоко плювати. Але те, що він не рахується з думками еліт, є великою загрозою для його влади, вважає політичний експерт.

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