Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, зараз Китай зайняв вичікувальну позицію й активізує свій мирний план вже після завершення українського контрнаступу.
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Інтереси Китаю в російсько-українській війні
На думку політолога, Китаю вигідна слабкість Росії. Але також Китаю вигідне замороження російсько-української війни, яке б могло створити додаткові проблеми для Заходу і відволікти США від Азії.
Завершення війни на умовах Росії зараз виглядає малоймовірним. Тому Китай скоригував свою стратегію і чекає розв’язки на полі бою.
Поки що мирний план Китаю відкладений у довгу шухляду. Про нього згадають значно пізніше, коли настане слушний момент.
Китай не хоче потрапити у пастку
Якщо Китай почне просувати свою мирну ініціативу прямо зараз, він потрапить у пастку. Адже так чи інакше йому доведеться зайняти позицію: або кордони 1991 року, або часткове визнання російської окупації.
Перша позиція розсварить Пекін та Москву. Друга ж позиція буде проігнорована Україною. Ми просто не звернемо на неї уваги та продовжимо контрнаступ. І якщо нам вдасться звільнити свої території, це б погано б відобразилося на репутації Китаю,
– переконаний політолог.
Україна не зацікавлена у половинчастих пропозиціях Піднебесної, адже західні партнери повністю підтримують ідею повернення усієї міжнародно визнаної території України.
"Ймовірно, спецпредставник Китаю під час візиту до Києва побачив на власні очі, що Україна нізащо не піде на визнання тимчасової окупації. Це мало вплинути на позицію Китаю, адже який сенс виступати на стороні країни, яка програє війну?" – припустив Рейтерович.
Тому якщо український контрнаступ матиме успіхи, Китай згадуватиме про свій мирний план у світлі, який буде вигідний Україні.
Ігор Рейтерович про вичікувальну стратегію Китаю: дивіться відео
Як діятиме Китай в разі перемоги України
Перший пункт мирного плану Китаю називається "Повага до суверенітету всіх країн", нагадує Рейтерович. Він написаний максимально розпливчато й може означати як кордони 1991 року, так і нібито нові "кордони" Росії включно з тимчасово окупованими територіями.
Китай не хоче опинитися на боці тих, хто програє, тому конкретики від пропозицій Піднебесної чекати не варто. Хоча наприкінці війни вона буде не проти стати однією з країн, які сприятимуть мирним перемовинам.
Але в разі перемоги України, Китай все ще зможе відстоювати інтереси Росії, намагаючись пом’якшити її поразку. Це може бути супротив кримінальному переслідуванню воєнних злочинців або щось подібне,
– припускає політолог.
Китай не залежить від результатів виборів і побажань свого суспільства. Тому має достатньо часу на вичікування. Крім того, вразі потреби він знайде "солодку пігулку" для Росії, щоб визнання її поразки не виглядало як зрада.
Отже, гнучка позиція Китаю дозволить йому зберегти свій статус-кво, незалежно від результатів війни.
Яка позиція інших провідних країн щодо миру
- Майже одразу після публікації Китайського мирного плану США висловили застереження щодо нього. Нашому провідному партнеру очевидно, що пропозиції Китаю не в змозі зупинити війну.
- В червні зі схожою ініціативою виступила Південноафриканська республіка, президент якої відвідав Київ. Китай підтримав план свого партнера, але Росія стримано поставилася до цієї пропозиції.
- Україна критично ставиться і до пропозиції Китаю, і до пропозиції ПАР. Наприклад, радник Офісу Президента Михайло Подоляк назвав африканську ініціативу "планом капітуляції України". Раніше посадовець так само критикував план Китаю за його непослідовність і внутрішні протиріччя.