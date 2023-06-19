Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, зараз Китай зайняв вичікувальну позицію й активізує свій мирний план вже після завершення українського контрнаступу.

Дивіться також Якими будуть відносини Китаю та США: політолог назвав можливий сценарій

Інтереси Китаю в російсько-українській війні

На думку політолога, Китаю вигідна слабкість Росії. Але також Китаю вигідне замороження російсько-української війни, яке б могло створити додаткові проблеми для Заходу і відволікти США від Азії.

Завершення війни на умовах Росії зараз виглядає малоймовірним. Тому Китай скоригував свою стратегію і чекає розв’язки на полі бою.

Зверніть увагу! Свій мирний план Китай опублікував 24 лютого 2023 року. Це сталося напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви. На той час китайський президент відмовлявся від розмови з Володимиром Зеленським.

Поки що мирний план Китаю відкладений у довгу шухляду. Про нього згадають значно пізніше, коли настане слушний момент.