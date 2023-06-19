Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, сейчас Китай занял выжидательную позицию и активизирует свой мирный план уже после завершения украинского контрнаступления.

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Интересы Китая в российско-украинской войне

По мнению политолога, Китаю выгодна слабость России. Но также Китаю выгодно заморозить российско-украинскую войну, которое могло бы создать дополнительные проблемы для Запада и отвлечь США от Азии.

Завершение войны на условиях России сейчас выглядит маловероятным. Поэтому Китай скорректировал свою стратегию и ждет развязки на поле боя.

Обратите внимание! Свой мирный план Китай был опубликован 24 февраля 2023 года. Это произошло накануне визита Си Цзиньпина в Москву, в то же время отказываясь от разговора с Владимиром Зеленским.

Пока мирный план Китая отложен в длинный ящик. О нем упомянут значительно позже, когда наступит подходящий момент.