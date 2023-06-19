Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, сейчас Китай занял выжидательную позицию и активизирует свой мирный план уже после завершения украинского контрнаступления.
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Интересы Китая в российско-украинской войне
По мнению политолога, Китаю выгодна слабость России. Но также Китаю выгодно заморозить российско-украинскую войну, которое могло бы создать дополнительные проблемы для Запада и отвлечь США от Азии.
Завершение войны на условиях России сейчас выглядит маловероятным. Поэтому Китай скорректировал свою стратегию и ждет развязки на поле боя.
Пока мирный план Китая отложен в длинный ящик. О нем упомянут значительно позже, когда наступит подходящий момент.
Китай не хочет попасть в ловушку
Если Китай начнет продвигать свою мирную инициативу прямо сейчас, он попадет в ловушку. Ведь так или иначе ему придется занять позицию: либо границы 1991 года, либо частичное признание российской оккупации.
Первая позиция рассорит Пекин и Москву. Вторая позиция будет проигнорирована Украиной. Мы просто не обратим на нее внимания и продолжим контрнаступление. И если нам удастся освободить свои территории, это бы плохо отразилось на репутации Китая,
– убежден политолог.
Украина не заинтересована в половинчатых предложениях Поднебесной, ведь западные партнеры полностью поддерживают идею возвращения всей международно признанной территории Украины.
"Вероятно, спецпредставитель Китая во время визита в Киев увидел своими глазами, что Украина ни за что не пойдет на признание временной оккупации. Это должно было повлиять на позицию Китая, ведь какой смысл выступать на стороне проигрывающей войну страны?" – допустил Рейтерович.
Поэтому если украинское контрнаступление будет иметь успехи, Китай будет вспоминать о своем мирном плане в свете, который будет выгоден Украине.
Игорь Рейтерович о выжидательной стратегии Китая: смотрите видео
Как будет действовать Китай в случае победы Украины
Первый пункт мирного плана Китая называется "Уважение к суверенитету всех стран", напоминает Рейтерович. Он написан максимально расплывчато и может означать как границы 1991 года, так и новые "границы" России включительно с временно оккупированными территориями.
Китай не хочет оказаться на стороне проигравших, поэтому конкретики от предложений Поднебесной ждать не стоит. Хотя в конце войны она будет не прочь стать одной из стран, способствующих мирным переговорам.
Но в случае победы Украины Китай все еще сможет отстаивать интересы России, пытаясь смягчить ее поражение. Это может быть против уголовному преследованию военных преступников или что-то подобное,
– предполагает политолог.
Китай не зависит от результатов выборов и пожеланий общества. Поэтому у него достаточно времени на выжидание. Кроме того, в случае необходимости он найдет "сладкую пилюлю" для России, чтобы признание ее поражения не выглядело как измена.
Следовательно, гибкая позиция Китая позволит ему сохранить свой статус-кво, вне зависимости от результатов войны.
Какая позиция других ведущих стран по отношению к миру
- Почти сразу же после публикации Китайского мирного плана США высказали сомнение в его эффективности. Ведущему партнеру Украины очевидно, что предложения Китая не смогут остановить войну.
- В июне со схожей инициативой выступила Южноафриканская республика, президент которой посетил Киев и Москву. Китай поддержал план своего партнера, но Россия сдержанно отнеслась к этому предложению.
- Украина критично относится и к предложению Китая, и к предложению ЮАР. К примеру, советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал африканскую инициативу "планом капитуляции Украины". Раньше чиновник так же критиковал план Китая за его непоследовательность и внутренние противоречия.