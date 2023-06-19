Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он подчеркнул, что заинтересованность со стороны Китая и США относительно предстоящей встречи лидеров высока.
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По мнению политолога, встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в ближайшее время. Ведь американский президент достаточно уверенно о ней говорил. Вероятно, есть такой интерес и у китайского лидера.
Почему Джо Байден хочет встретиться с Си Цзиньпином: смотрите видео
Перезагрузка отношений
Каждая из сторон может встречаться со своей позицией. Как отметил политолог, с одной стороны Китай и Соединенные Штаты обречены на сотрудничество, с другой стороны, есть вопросы, которые разъединяют их в политической и экономической плоскости.
Встреча президентов США и Китая – это большой плюс и толчок для попытки наладить более эффективное сотрудничество. Байден вынужден в силу внутриполитических причин и предстоящей президентской кампании что-то решать с Китаем и демонстрировать для своего электората, что вопрос решается.
Ожидать резких заявлений или кардинального прорыва не стоит,
– сказал Рейтерович.
Во время обсуждения войны в Украине китайцы снова будут ограничиваться общими фразами. В то же время, Америка будет постоянно напоминать, что ценит роль Китая и хотела бы привлечь его активнее к решению вопроса войны в Украине.
"С Китаем можно играть на их поле словесных манипуляций и дипломатически бить их оружием", – добавил политолог.
Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай: коротко
- В феврале 2023 года Энтони Блинкен отменил поездку в Китай через шары-шпионы. Хотя Пекин убеждал, что шар, зафиксированный над США, не был шпионский.
- Однако впоследствии Соединенные Штаты снова вернулись к этому вопросу и 18 июня Государственный секретарь США все же приехал в Китай. Блинкен стал первым высокопоставленным американским дипломатом, приехавшим в Пекин за последние пять лет.
- По предварительной информации, визит Блинкена может подготовить основу для встреч Си Цзиньпина и Джо Байдена на многосторонних саммитах в 2023 году.