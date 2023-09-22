Санкції запроваджені, але чи працюють вони: що відбувається з доходами агресорки

На Росію накладені від початку повномасштабної війни 11 пакетів санкційних обмежень. Здавалося б, що вони мали давно забрати можливість Кремля фінансову вати війну проти України. Однак не все так ефективно, як здається.

Працюють санкції чи ні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Захід запровадив проти агресорки 11 пакетів санкційних обмежень. Вони мають на меті позбавити армію та її постачальників товарів, які необхідні для ведення війни.

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Насамперед обмеження стосуються фізичних і юридичних осіб Росії, фінансової системи, енергетичного сектору, санкції в транспортній галузі, санкції в торгівлі тощо.

Відтак станом на березень 2023 року, за оцінками аналітиків Центру протидії дезінформації, загальні втрати Росі через зовнішні санкції перевищили 500 мільярдів доларів, а відтік капіталів за кордон зріс на 143 мільярди доларів.

На початку серпня, як пише Reuters , у першому півріччі цього року країна-агресорка витратила на 12% більше грошей на війну ніж планувала на увесь рік. Йдеться про 5,59 трильйона рублів.

Reuters За прогнозами, щоб продовжувати війну в Україні Росії потрібно подвоїти фінансування на армію до 9,7 трильйона рублів, або 102 мільярдів доларів.

Чимало іноземних ЗМІ пророкували Росії економічний занепад внаслідок запровадження західних санкцій: CNN писали, що видобуток країни-агресорки впаде на 30% у 2022 році, а у Reuters заявляли ще у березні минулого року, що російське ВВП скоротиться на 15%.

Втім бажаного результату від санкційних обмежень так і не відбулося. Лише за експорт російського мінерального палива, нафти та нафтопродуктів у 2022 році агресорка заробила 383,7 мільярда доларів.

Це рекордна сума коштів з 1995 року. До 2022 року найбільше Росія виручила від експорту енергоносіїв у 2013 році – майже 376 мільярдів доларів. Дані щодо статистики зовнішньої торгівлі опублікувала Федеральна митна служба (ФМС). За даними Росстату такий заробіток отримала країна через високі ціни на нафту та газ у 2022 році.

​Експерт Олег Пендзин під час розмови з 24 Каналом розповів, що санкційні обмеження, які прийняті 11-ма пакетами, безперечно тиснуть на російську економіку, але вони не є всеохопними.

Олег Пендзин Експерт з економічних питань Тобто чимало російських банків відрізають від SWIFT, але водночас залишають деякі банки, які продовжують працювати з системою. Або ж російську нафту забороняють ввозити у Європу, але продовжують експорт нафти через нафтопровід "Дружба".

Крім того, російський газ й надалі надходить у Європу через те, що формальних обмежень немає. А обсяг скрапленого газу збільшився. Є навіть цілі сфери, які не обмежені санкціями.

Санкцій насамперед дотримується Європа, але не Китай. На сьогодні ця країна замінює усі підсанкційні європейські товари своїми. Крім цього, сам механізм контролю над санкційними обмеженнями не дає гарантії того, що санкції не будуть обходитися внаслідок експорту в треті країни. Наприклад, Казахстан, Туркменістан, Киргизстан,

– каже експерт.

Є цікаве дослідження, коли порівняли загальний обсяг експорту товарів подвійного використання, наприклад з Євросоюзу в Казахстан, з цифрами імпорту товарів з Євросоюзу, які офіційно перетинають митний кордон Казахстану. Відтак ті цифри, що перетинають митний кордон Казахстану стосовно європейського імпорту на порядок менші, ніж ті, що в Євросоюзі рахуються як експорт їх продукції в Казахстан. Тобто експортується у два рази більше, ніж приходить фізично. І тут пояснення тільки одне – товари щезають у вигляді загубленого транзиту.

Пендзин додав, що обговорюючи питання ефективності санкційних обмежень, ми бачимо по економіці Росії, що результати не такі, як очікувалися.

Так, російська економіка позбавлена притоку валют, має високу інфляцію, а курс рубля стрімко впав. Але усі ці речі не є критичними для економічної діяльності та не можуть поставити хрест на війні. Вони ускладнюють росіянам ведення економічної діяльності, втім не роблять її катастрофічною.

На які сфери діяльності обмеження не накладені

Де санкції на Росатом

Експерт пояснює, що 70% виробництва електричної енергії Франції виробляється завдяки ядерним електростанціям. Ядерна енергетична компанія є державною компанією Франції, яка хоронить ядерні відходи в Росії.

Енергетична залежність Угорщини

Ця країна залежить від ядерної електроенергії, яка забезпечує 60% енергопостачання. Цікаво, що ядерна електроенергія Угорщини перебуває у власності Росатома.

Доходи від алмазів

70% російських алмазів продаються в місті Антверпен на бельгійські алмазній біржі, а 30% — надходить в Індію, там переробляється на діаманти й постачається в Європу вже у вигляді індійських.

Рідкоземельні метали

Для виробництва акумуляторів для електромобілів потрібні рідкоземельні метали. Вони постачаються з країни-агресорки для виробництва автівок в Європі.

Світ повинен визначитися – як саме він дивиться на агресію Росії. Одна справа проголосувати на Генеральній Асамблеї ООН, а інша – конкретно чимось поступитися для того, щоб "притиснути" Росію,

– підсумовує Олег Пендзин.

Що з цінами на нафту

На російську нафту Urals ще у лютому цього року була впроваджена гранична ціна. Обмеження ціни встановили на рівні 60 доларів за барель. Через такі зміни вартість російської сировини суттєво просіла.

За перші два місяці 2023 року середня ціна Urals знизилися до 49,5 долара, тобто впала в 1,8 раза після початку дії нафтового ембарго.

Втім вже у липні цього року продаж російської нафти встановив нову ціну – понад 60 доларів за барель.

А станом на 4 вересня 2023 року марка російської нафти вже на рівні 74,3 долара за барель. Але все ще суттєво менша, ніж вартість нафти Brent та WTI.

Росіяни все ще отримують підсанкційні товари

Росія попри обмеження знаходить лазівки та обходить санкції Заходу. У цьому їй допомагають треті країни: Казахстан, Грузія, Вірменія тощо.

​Ще раніше експерт Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом повідомив, що в останньому санкційному пакеті прописані схеми, якими користується країна-агресорка для обходу санкцій. Зокрема йдеться й про так званий "загублений транзит".

Наприклад, киргизька компанія закуповує в Нідерландах чи Німеччині мікрочіпи, навігатори, системи позиціювання тощо. Транзит цих товарів проходить через Росію. Під час цього процесу товар нібито "зникає".

Згідно зі статистикою за 2022 рік та перше півріччя 2023 року Киргизстан наростив закупівлю комп'ютерної техніки в 10 разів.

А другим варіантом обходу санкцій є посередництво непідсанкційних компаній. У цьому випадку є прикладом Вірменія, де на одного мешканця припадає по 3 пральних машини, які були привезені з інших країн.

До слова, згідно з дослідженням TBC Capital, за перші 6 місяців 2022 року обсяги транзиту вантажів між Туреччиною та Росією зросли втричі. І частина з них проходила дорогами Грузії.

Бюджет Росії 2023: видатки на оборону збільшилися

Відомо, що в Росії податок для бізнесу становить 20%. З них 3% йде у федеральний бюджет, а решта – до бюджету суб'єкта.

Відтак на поточний 2023 рік країна-агресорка заклала у бюджет видатки на оборонну сферу у 40%.

Третина усіх видатків країни йде саме на армію – це близько 140 мільярдів доларів або 9,4 трильйона рублів.

Кожен бізнес, що заробляє в Росії, зокрема й іноземний, сплачує податки. А отже прямо фінансує війну проти України.

Санкції не зупинять війну, але вони ефективні

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що насправді санкції завдали потужного впливу на економіку Росії. За його словами найдієвішими стали ті, що були спрямовані на нафтогазовий сектор, адже доходи Росії від цього сектору – це приблизно 40% федерального бюджету.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Найкраще, що можна зробити з усіма санкціями зараз – це “цементувати” їх та робити все можливе, щоб обхід цих обмежень з боку Росії не відбувався. Не варто вірити у те, що повідомляє російська сторона щодо покращення стану своєї економіки, адже наслідки від санкцій дійсно помітні та руйнівні.

Що трапилося з доходами Росії після запровадження санкцій:

Доходи від нафти, саме в доларовому еквіваленті, зменшилися у два рази. Крім того, були запроваджені потужні обмеження, як-от стеля за ціною за барель. Це, звичайно, не призвело до шаленого дефіциту чорного золота, як було б у випадку запровадження повного ембарго. Але водночас це обмежило доходи Кремля до 60 доларів за барель нафти.

Щодо газу, то росіяни фактично самі припинили його постачати у Європу: відбувся вибух на “Північному потоці”, зменшився транзит через Україну тощо.

Дефіцит російського бюджету минулого року становив 3 трильйони рублів, тобто ці кошти додрукували. А цього року дефіцит вже перевищив торішні показники й рухається вище. За підсумками року це буде 5 – 6 трильйонів рублів.

На додачу, Росії не можна взяти кредит для погашення дефіциту в інших великих країнах чи міжнародних установах через санкції.

Раніше доходи від нафти та газу складали 1 мільярд доларів щодня. Зараз –

Безумовно Росія намагається нівелювати вплив цих санкцій, щоб далі можна було продовжувати воєнну компанію.

По-перше, вони розпочали друк рубля, а по-друге, вони девальвували свою нацвалюту з 55 рублів рік тому до 100 рублів за долар. І це все призводить до біднішання населення,

– каже Гетман.

Експерт пояснює, що усі видатки, які зараз йдуть на війну та все інше – це все коштом російських громадян.

Звичайно, не можна сказати, що санкції призведуть до зупинки війни. Але вони роблять іншу чудову річ – б’ють по елітах та громадянах Росії.