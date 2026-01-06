Активи під замком: Швейцарія вперше ввела санкції проти Мадуро

Доки венесуельського лідера Ніколаса Мадуро судять у Нью-Йорку, Швейцарія забирає контроль над його активами. Уряд у Берні заморозив рахунки політика, розміщені у країні.

Чому заморозили активи Мадуро?

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії розповіли, що під дію постанови уряду наразі також підпадають 37 осіб з близького оточення Мадуро, передає 24 Канал з посиланням на ntv.de.

Дивіться також США посилив контроль над нафтовим експортом Венесуели: під санкціями китайські компанії

У Берні наголосили, що мета обмежень – не допустити виведення коштів зі Швейцарії, які можуть мати незаконне походження.

Замороження набуло чинності негайно і діятиме протягом чотирьох років – до окремого повідомлення.

Ключовим фактором для замороження активів стала втрата Мадуро влади, адже тепер з’являється можливість ініціювати процедури повернення незаконно набутих статків,

– зазначає видання.

Міністерство закордонних справ суму заморожених активів поки що не називає. Однак у відомстві зазначили, що жоден із чинних членів уряду Венесуели не підпадає під блокування.

У Швейцарії також підкреслили, що мають намір передати ці кошти народу Венесуели. якщо в майбутніх судових процесах буде доведено їх незаконне походження.

Замороження активів стало першим випадком, коли Швейцарія запровадила санкції безпосередньо проти Мадуро та його оточення,

– пише Bloomberg.

Зауважте! Нова постанова уряду доповнює санкції Швейцарії проти Венесуели, запроваджені ще у 2018 році. Але тодішні обмеження не стосувалися самого Мадуро.

Чому стало можливе запровадження санкцій?

Підставою для такого рішення Швейцарії стала затримка Мадуро та його дружини американськими спецпідрозділами в суботу в Каракасі. Після цього його доправили до Нью-Йорка для суду за обвинуваченням у наркоторгівлі.

Затримання венесуельського лідера військовими США викликало широкий міжнародний резонанс і неоднозначні реакції у світі.

У швейцарському МЗС, зокрема, закликали до деескалації, стриманості та дотримання норм міжнародного права, зокрема, принципу поваги до територіальної цілісності.

Що планує Трамп у Венесуелі?