Чому заморозили активи Мадуро?
У Міністерстві закордонних справ Швейцарії розповіли, що під дію постанови уряду наразі також підпадають 37 осіб з близького оточення Мадуро, передає 24 Канал з посиланням на ntv.de.
У Берні наголосили, що мета обмежень – не допустити виведення коштів зі Швейцарії, які можуть мати незаконне походження.
Замороження набуло чинності негайно і діятиме протягом чотирьох років – до окремого повідомлення.
Ключовим фактором для замороження активів стала втрата Мадуро влади, адже тепер з’являється можливість ініціювати процедури повернення незаконно набутих статків,
– зазначає видання.
Міністерство закордонних справ суму заморожених активів поки що не називає. Однак у відомстві зазначили, що жоден із чинних членів уряду Венесуели не підпадає під блокування.
У Швейцарії також підкреслили, що мають намір передати ці кошти народу Венесуели. якщо в майбутніх судових процесах буде доведено їх незаконне походження.
Замороження активів стало першим випадком, коли Швейцарія запровадила санкції безпосередньо проти Мадуро та його оточення,
– пише Bloomberg.
Зауважте! Нова постанова уряду доповнює санкції Швейцарії проти Венесуели, запроваджені ще у 2018 році. Але тодішні обмеження не стосувалися самого Мадуро.
Чому стало можливе запровадження санкцій?
Підставою для такого рішення Швейцарії стала затримка Мадуро та його дружини американськими спецпідрозділами в суботу в Каракасі. Після цього його доправили до Нью-Йорка для суду за обвинуваченням у наркоторгівлі.
Затримання венесуельського лідера військовими США викликало широкий міжнародний резонанс і неоднозначні реакції у світі.
У швейцарському МЗС, зокрема, закликали до деескалації, стриманості та дотримання норм міжнародного права, зокрема, принципу поваги до територіальної цілісності.
Що планує Трамп у Венесуелі?
Тим часом президент США Дональд Трамп, за даними джерел, висунув вимогу до віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес надати США повний доступ до природних ресурсів країни. Паралельно він заявив про готовність підтримати американські нафтові компанії державними субсидіями для відновлення венесуельської енергетичної інфраструктури. На його переконання, реалізація такого проєкту може зайняти менш ніж 18 місяців.
За інформацією інсайдерів, уже цього тижня адміністрація США планує провести переговори з представниками великих американських нафтових корпорацій. На зустрічах обговорюватимуть можливість нарощування видобутку нафти у Венесуелі та умови повернення компаній на місцевий ринок.