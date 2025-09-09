Посадовець регіонального сервісного центру МВС України у Закарпатській області потрапив в поле зору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП вимагає визнати чималі статки чиновника необгрунтованими.

У чому звинувачують посадовця МВС?

На основі доказів, зібраних Національним агентством з питань запобігання корупції, Державним бюро розслідувань, та власних матеріалів прокурор САП звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру.

Прокуратура встановила, що консультант-адміністратор сервісного центру набув необгрунтовані активи у період з 2020 по 2022 рік. За цей час він придбав:

5 квартир;

3 автомобілі – BMW 730D, 2018 року випуску, MERCEDES-BENZ E 200 2013 року випуску та «AUDI A8», 2018 року випуску;

а також 4 місця машино-місця для пакування автомобілів.

Вартість набутих посадовцем активів оцінюється у понад 8,6 мільйона гривень.

Майно він оформив не лише на себе, а й на дружину та доньку.

При цьому під час оформлення одного з автомобілів на доньку була зазначена ціна, яка в 15 разів нижче ринкової.

А коли прокуратура почала розслідування, службовець переоформив частину майна на інших близьких.

Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів,

– зазначили в прокуратурі.

САП вимагає стягнути на користь держави незаконно набуте майно, яке залишилось у власності посадовця та його родини, а також вартість активів, які він встиг переоформити.

