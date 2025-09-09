5 квартир и роскошные авто: САП требует конфисковать имущество чиновника МВД
- Чиновник регионального сервисного центра МВД в Закарпатской области обвиняется в незаконном приобретении 5 квартир, 3 автомобилей и 4 мест для упаковки автомобилей стоимостью более 8,6 миллиона гривен.
- САП требует признать активы необоснованными и взыскать их в пользу государства, поскольку они не могут быть приобретены законными доходами.
Чиновник регионального сервисного центра МВД Украины в Закарпатской области попал в поле зрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. САП требует признать немалое состояние чиновника необоснованными.
В чем обвиняют чиновника МВД?
На основе доказательств, собранных Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, и собственных материалов прокурор САП обратился с иском в Высший антикоррупционный суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратура установила, что консультант-администратор сервисного центра приобрел необоснованные активы в период с 2020 по 2022 год. За это время он приобрел:
- 5 квартир;
- 3 автомобиля – BMW 730D, 2018 года выпуска, MERCEDES-BENZ E, 200 2013 года выпуска и AUDI A8, 2018 года выпуска;
- а также 4 места машино-места для упаковки автомобилей.
Стоимость приобретенных должностным лицом активов оценивается в более 8,6 миллиона гривен.
Имущество он оформил не только на себя, но и на жену и дочь.
- При этом при оформлении одного из автомобилей на дочь была указана цена, которая в 15 раз ниже рыночной.
- А когда прокуратура начала расследование, служащий переоформил часть имущества на других близких.
Анализом имущественного положения чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов. Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов,
– отметили в прокуратуре.
САП требует взыскать в пользу государства незаконно приобретенное имущество, которое осталось в собственности чиновника и его семьи, а также стоимость активов, которые он успел переоформить.
