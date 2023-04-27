До пенсії менше ніж здавалося: уряд назвав середній вік виходу людей на пенсію

Середній пенсійний вік українців значно скоротився. Деякі люди можуть йти на відпочинок ще до 55 років.

Середній вік виходу людей на пенсію в Україні

За наявності необхідного стажу українці можуть виходити на пенсію і в 60 років, але це не межа.

До теми Чим більший вік, тим більші виплати: скільки доплачують пенсіонерам

Через збільшення кількості людей, які мають право на достроковий вихід на відпочинок, середній вік пенсіонерів знизився. Тепер він становить 53,8 років.

Право на достроковий вихід на пенсію мають отримувачі виплат у разі втрати годувальника, люди з інвалідністю, учасники бойових дій тощо.

Вийти на пенсію за віком можуть чоловіки та жінки віком 60, 63 або 65 років.

Через таке зниження пенсійного віку, складається велике навантаження на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яке зараз збиткове та фінансується державою. Саме тому уряд хоче ввести накопичувальну пенсію.

В червні пенсіонерам заплатять одразу за три місяці