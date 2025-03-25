Шмигаль назвав середній розмір пенсії після індексації

В Україні відбулася масштабна індексація пенсій. Денис Шмигаль повідомив, яким став середній розмір пенсії після перерахунку.

Який середній розмір пенсії в Україні після індексації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що середній розмір пенсії в Україні після індексації становить 6 345 гривень, передає 24 Канал. Він також зазначив, що всі пенсії за березень вже були виплачені.

Читайте також Підвищення буде: хто з пенсіонерів відчує зростання пенсій у квітні

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Таким чином, середня пенсія складає 6 345 гривень.

Прем'єр-міністр також нагадав, що з 1 квітня автоматично буде проведена індексація виплат для близько 630 тисяч працюючих пенсіонерів згідно з їх оновленим страховим стажем.

Зверніть увагу! Деякі пенсіонери майже не відчули березневої індексації, оскільки були "підтягнуті" виплати для тих, хто вийшов на пенсію значно раніше.