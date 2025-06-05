Укр Рус
Економіка Соцвиплати Понад 8 000 гривень: де в Україні найвища середня пенсія
5 червня, 14:51
3

Понад 8 000 гривень: де в Україні найвища середня пенсія

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Середня пенсія в Україні на початок 2025 року становила 5 789,05 грн, що на 7,5% більше, ніж у 2024 році.
  • Найвища середня пенсія в Києві – 8 017,65 грн, а найнижча в Тернопільській області – 4 484,69 грн.

Середня пенсія в Україні за рік зросла, а от мінімальна залишилася на тому ж рівні. Проте виплати пенсіонерам суттєво відрізняються залежно від регіону.

На скільки зросла середня пенсія в Україні 

На початок 2025 року середня пенсія в Україні склала 5 789,05 гривень. Це на 403,80 гривні, або 7,5%, більше у порівнянні з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

Дивіться також У кого з пенсіонерів зросте пенсія у червні 2025 року 

За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них: 

  • чоловіки – 60,5%;
  • жінки – 39,5%. 

Важливо! Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2025 році не змінилася у порівнянні з 2024-м і складає 2 361 гривню.

Де найвищі середні пенсії в Україні 

Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні. 

В інших регіонах України в середньому пенсіонери отримували такі виплати на початок року: 

  • Донецька область – 7 168,22 гривні;
  • Луганська область – 6 694,19 гривні;
  • Дніпропетровська область – 6 471,11 гривні;
  • Київська область – 6 095,9 гривні;
  • Запорізька область – 6 080,4 гривні;
  • Харківська область – 5 824,72 гривні;
  • Полтавська область – 5 703,3 гривні;
  • Одеська область – 5 628,23 гривні;
  • Миколаївська область – 5 547,98 гривні;
  • Чернігівська область – 5 377,66 гривні;
  • Житомирська область – 5 339,43 гривні;
  • Львівська область – 5 303,37 гривні;
  • Сумська область – 5 299,81 гривні;
  • Кіровоградська область – 5 234,81 гривні;
  • Рівненська область – 5 159,85 гривні;
  • Черкаська область – 5 126,71 гривні;
  • Волинська область – 5 090,08 гривні;
  • Вінницька область – 5 038,34 гривні;
  • Хмельницька область – 4 996,15 гривні;
  • Івано-Франківська область – 4 995,43 гривні;
  • Херсонська область – 4 968,02 гривні;
  • Закарпатська область – 4 727,14 гривні;
  • Чернівецька область – 4 648,04 гривні.

Варто знати! Минулого року Пенсійний фонд профінансував пенсії для 10,3 мільйона українців на загальну суму 736,2 мільярда гривень. Було призначено 436 тисяч нових пенсій