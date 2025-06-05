Понад 8 000 гривень: де в Україні найвища середня пенсія
- Середня пенсія в Україні на початок 2025 року становила 5 789,05 грн, що на 7,5% більше, ніж у 2024 році.
- Найвища середня пенсія в Києві – 8 017,65 грн, а найнижча в Тернопільській області – 4 484,69 грн.
Середня пенсія в Україні за рік зросла, а от мінімальна залишилася на тому ж рівні. Проте виплати пенсіонерам суттєво відрізняються залежно від регіону.
На скільки зросла середня пенсія в Україні
На початок 2025 року середня пенсія в Україні склала 5 789,05 гривень. Це на 403,80 гривні, або 7,5%, більше у порівнянні з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них:
- чоловіки – 60,5%;
- жінки – 39,5%.
Важливо! Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2025 році не змінилася у порівнянні з 2024-м і складає 2 361 гривню.
Де найвищі середні пенсії в Україні
Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні.
В інших регіонах України в середньому пенсіонери отримували такі виплати на початок року:
- Донецька область – 7 168,22 гривні;
- Луганська область – 6 694,19 гривні;
- Дніпропетровська область – 6 471,11 гривні;
- Київська область – 6 095,9 гривні;
- Запорізька область – 6 080,4 гривні;
- Харківська область – 5 824,72 гривні;
- Полтавська область – 5 703,3 гривні;
- Одеська область – 5 628,23 гривні;
- Миколаївська область – 5 547,98 гривні;
- Чернігівська область – 5 377,66 гривні;
- Житомирська область – 5 339,43 гривні;
- Львівська область – 5 303,37 гривні;
- Сумська область – 5 299,81 гривні;
- Кіровоградська область – 5 234,81 гривні;
- Рівненська область – 5 159,85 гривні;
- Черкаська область – 5 126,71 гривні;
- Волинська область – 5 090,08 гривні;
- Вінницька область – 5 038,34 гривні;
- Хмельницька область – 4 996,15 гривні;
- Івано-Франківська область – 4 995,43 гривні;
- Херсонська область – 4 968,02 гривні;
- Закарпатська область – 4 727,14 гривні;
- Чернівецька область – 4 648,04 гривні.
Варто знати! Минулого року Пенсійний фонд профінансував пенсії для 10,3 мільйона українців на загальну суму 736,2 мільярда гривень. Було призначено 436 тисяч нових пенсій