В Україні середня пенсія зросла у другому кварталі. Дані про розмір пенсійної виплати у гривнях надав Пенсійний фонд.

Яка середня пенсія в Україні у доларах?

Скільки ж становить середня пенсія в Україні у доларах передає 24 Канал.

За даними ПФУ, станом на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 гривні.

Якщо порівняти із квітнем 2025 року, то середня виплата збільшилась на 1,1% (це плюс 69 гривень), а у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на 10,2% (тобто плюс 593,6 гривні).

Важливо! Тобто станом на зараз, згідно з курсом НБУ, середня пенсія в Україні становить 154,95 долара.

Що ще відомо про середню пенсію?

Середня пенсія в країні є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 гривень (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тисяч гривень). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності,

– пояснив Гетманцев.

Ба більше, зростання середньої пенсії відстає від інфляції. Слід додати, що під кінець року цей розрив дещо зменшиться, бо річна інфляція має тенденцію до зниження.

Однак ситуація погіршується тим, що у структурі споживання домогосподарств із низькими доходами продукти займають відносно більшу частину споживчого кошику.

Зверніть увагу! Зокрема 1 липня понад половина пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тисяч гривень.

