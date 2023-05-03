Менше ніж 3 тисячі гривень: які виплати отримують пенсіонери в Україні
Джерело:Опендатабот
Середня пенсія для українських пенсіонерів вперше за роки незалежності сягнула понад 5 тисяч гривень. Втім є частка осіб, які отримують виплати навіть менші, ніж 3 тисячі гривень.
На скільки зросла пенсія в Україні
Внаслідок березневої індексації середня пенсія для українців зросла на понад 5 тисяч гривень. За курсом НБУ – це 143 долари.
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Водночас майже 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень. Загалом це 3,25 мільйона осіб. Втім раніше це стосувалося 33% осіб.
Крім того, зросла частка пенсіонерів, які отримують виплати більші ніж 10 тисяч гривень – з 7% до 10%, тобто до 1,06 мільйона осіб.
У яких областях України пенсіонери отримують найбільше
За даними Опендатабот, найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області – 3 997 гривень. Водночас найвищу отримують жителі Київської області – понад 7 тисяч гривень.
Також вищі за середні пенсії отримують пенсіонери в таких областях:
- Донецька – 6 560 гривень;
- Луганська – 6 049 гривень;
- Дніпропетровська – 5 804 гривень;
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- Житомирська – 5 650 гривень;
- Рівненська – 5 488 гривень;
- Запорізька – 5 416 гривень;
- Харківська – 5 249 гривень.