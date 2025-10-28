Середня зарплата в Україні рекордно зросла: який розмір виплати в жовтні
- Середня зарплата в Україні зросла до 21 190 гривень, що на 1 377 гривень більше, ніж в серпні.
- Найвищі середні зарплати зафіксовані в Києві (39 535 гривень), Луганській (32 541 гривня) та Дніпропетровській областях (26 779 гривень).
Щомісяця Пенсійний фонд визначає показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. У вересні цей показник перетнув позначку у 20 000 гривень.
Як змінився показник середньої зарплати від ПФУ?
Станом на 27 жовтня 2025 року показник середньої зарплати зріс до 21 190 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Це рекордне зростання, адже показник зріс на 1 377 гривень у порівнянні з серпнем. Тоді розмір середньої зарплати становив 19 813 гривень.
Показники середньої заробітної плати за 2025 рік / інфографіка ПФУ
Зауважте! Цей показник враховується для обчислення пенсій в Україні.
Який розмір середньої зарплати по Україні?
Рівень середньої зарплати в серпні в порівнянні з липнем зменшився на 2,2% або на 588 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
Найвищий розмір середньої зарплати має Київ – 39 535 гривень, а також Луганська область – 32 541 гривня (релоковані підприємства та структури) та Дніпропетровська область – 26 779 гривень.
Натомість найменші середні зарплати мають мешканці Тернопільської області (19 937), Чернівецької області (18 451 гривня) та Кіровоградської (18 778 гривень).
Якщо аналізувати по галузях, то найприбутковішими виявилися:
- сфера інформації та телекомунікацій (65 213 гривень);
- авіаційний транспорт (57 582 гривень);
- сфера фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).
Що відомо про зарплати в Україні?
У 2026 році зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги збільшаться до 35 тисяч гривень. У держбюджеті на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень, що на 38 мільярдів більше, ніж у 2025 році.
МОН працює над підвищенням зарплат освітянам. Очікується, що зарплати педагогів зростуть на 30% з 1 січня 2026 року і на 20% з 1 вересня 2026 року. МОН називає викликом підвищенням зарплат у дошкільній, позашкільній, професійно-технічній та фаховій передвищій освіті.
79% агрохолдингів підвищили зарплати, ще 21% планують зробити це до кінця року, найбільше зростання у механізаторів та агрономів. Підвищення зарплат пояснюється адаптацією до ринкових умов, конкуренцією за працівників та інфляцією, більшість підвищень відбулися у квітні.