Середня зарплата в Україні рекордно зросла: який розмір виплати в жовтні

Щомісяця Пенсійний фонд визначає показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. У вересні цей показник перетнув позначку у 20 000 гривень.

Як змінився показник середньої зарплати від ПФУ?

Станом на 27 жовтня 2025 року показник середньої зарплати зріс до 21 190 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це рекордне зростання, адже показник зріс на 1 377 гривень у порівнянні з серпнем. Тоді розмір середньої зарплати становив 19 813 гривень.

Показники середньої заробітної плати за 2025 рік / інфографіка ПФУ

Зауважте! Цей показник враховується для обчислення пенсій в Україні.

Який розмір середньої зарплати по Україні?

Рівень середньої зарплати в серпні в порівнянні з липнем зменшився на 2,2% або на 588 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Найвищий розмір середньої зарплати має Київ – 39 535 гривень, а також Луганська область – 32 541 гривня (релоковані підприємства та структури) та Дніпропетровська область – 26 779 гривень.

Натомість найменші середні зарплати мають мешканці Тернопільської області (19 937), Чернівецької області (18 451 гривня) та Кіровоградської (18 778 гривень).

Якщо аналізувати по галузях, то найприбутковішими виявилися:

сфера інформації та телекомунікацій (65 213 гривень);

авіаційний транспорт (57 582 гривень);

сфера фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).

Що відомо про зарплати в Україні?