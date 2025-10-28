Средняя зарплата в Украине рекордно выросла: какой размер выплаты в октябре

Ежемесячно Пенсионный фонд определяет показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. В сентябре этот показатель пересек отметку в 20 000 гривен.

Как изменился показатель средней зарплаты от ПФУ?

По состоянию на 27 октября 2025 года показатель средней зарплаты вырос до 21 190 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это рекордный рост, ведь показатель вырос на 1 377 гривен по сравнению с августом. Тогда размер средней зарплаты составлял 19 813 гривен.

Обратите внимание! Этот показатель учитывается для исчисления пенсий в Украине.

Какой размер средней зарплаты по Украине?

Уровень средней зарплаты в августе по сравнению с июлем уменьшился на 2,2% или на 588 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Самый высокий размер средней зарплаты имеет Киев – 39 535 гривен, а также Луганская область – 32 541 гривна (релоцированные предприятия и структуры) и Днепропетровская область – 26 779 гривен.

Зато наименьшие средние зарплаты имеют жители Тернопольской области (19 937), Черновицкой области (18 451 гривна) и Кировоградской (18 778 гривен).

Если анализировать по отраслям, то самыми прибыльными оказались:

сфера информации и телекоммуникаций (65 213 гривен);

авиационный транспорт (57 582 гривен);

сфера финансов и страховой деятельности (52 269 гривен).

Что известно о зарплатах в Украине?