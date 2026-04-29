Середня зарплата в Україні: показник сягнув понад 30 тисяч гривень

З’явилися оновлені дані щодо ринку праці в Україні. Середня заробітна плата сягнула цифри у 30 356 гривень у березні поточного року.

Яка середня зарплата в Україні?

Це +7,2% у порівнянні порівняно із лютим 2026 року, про що повідомили у Держстаті.

Згідно з інформацією, найвищі зарплати зареєстровані у Києві та області – 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно.

Водночас регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

21 375 гривні – Кіровоградська область;

21 453 гривні – Чернівецька область.

Зокрема найвища оплата праці за видами економічної діяльності – це інформація та телекомунікації. Сума становить 85 673 гривень.

А найнижча – це освіта. Тут розмір зарплати вказаний – 19 394 гривень.

Зауважте! Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року становить 3,6 мільярда гривень.

Якою середня зарплата була місяць тому?

Середня зарплата у лютому 2026 року становила 28 321 гривню. Вона зросла на 1,2% порівняно із січнем. Про це писали у Державній службі статистики 30 березня.

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці також були Київ та Київщина – 45 651 гривні та 29 077 гривні відповідно.

Щодо регіонів з найнижчим рівнем оплати праці змін також не відбулося. Однак були дещо інші цифри:

20 083 гривень – Кіровоградська область;

20 460 гривень – Чернівецька область.

Найвища оплата праці за видами економічної діяльності у лютому була у галузі інформації та телекомунікації. Це 78 941 гривні.

Одна найнижча – це мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 18 681 гривня.

Зверніть увагу! Водночас і заборгованість із виплати заробітної плати була меншою. Станом на 1 березня 2026 року сума становила 3,5 мільярда доларів.

Що ще варто знати українцям про зарплати?

Мінімальна зарплата у 2026 році в Україні становить 8 647 гривень. Її вперше підвищили з 2024 року. До цього сума становила рівно 8 тисяч гривень.

"Мінімалку" планують збільшувати й надалі. Наприклад, вже з 1 січня 2027 року вона повинна зрости до 9 347 гривень. А вже від 1 січня 2028 року – до 10 059 гривень.

Якщо вирахувати податки, то працівник отримуватиме "на руки" 6 658 гривень. Така зарплата залишиться після сплати військового збору, єдиного податку та єдиного соціального внеску.

Зокрема розмір ЄСВ зріс через збільшення "мінімалки". Тепер він становить 1 729, 40 гривень на місяць.