Середня зарплата в Україні: показник сягнув понад 30 тисяч гривень
- Середня заробітна плата в Україні у березні 2026 року склала 30 356 гривень, що на 7,2% більше порівняно з лютим.
- Найвищі заробітні плати зареєстровані у Києві (49 381 гривня) та Київській області (29 997 гривень).
З’явилися оновлені дані щодо ринку праці в Україні. Середня заробітна плата сягнула цифри у 30 356 гривень у березні поточного року.
Яка середня зарплата в Україні?
Це +7,2% у порівнянні порівняно із лютим 2026 року, про що повідомили у Держстаті.
Згідно з інформацією, найвищі зарплати зареєстровані у Києві та області – 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно.
Водночас регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 21 375 гривні – Кіровоградська область;
- 21 453 гривні – Чернівецька область.
Зокрема найвища оплата праці за видами економічної діяльності – це інформація та телекомунікації. Сума становить 85 673 гривень.
А найнижча – це освіта. Тут розмір зарплати вказаний – 19 394 гривень.
Зауважте! Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року становить 3,6 мільярда гривень.
Якою середня зарплата була місяць тому?
Середня зарплата у лютому 2026 року становила 28 321 гривню. Вона зросла на 1,2% порівняно із січнем. Про це писали у Державній службі статистики 30 березня.
Регіонами з найвищим рівнем оплати праці також були Київ та Київщина – 45 651 гривні та 29 077 гривні відповідно.
Щодо регіонів з найнижчим рівнем оплати праці змін також не відбулося. Однак були дещо інші цифри:
- 20 083 гривень – Кіровоградська область;
- 20 460 гривень – Чернівецька область.
Найвища оплата праці за видами економічної діяльності у лютому була у галузі інформації та телекомунікації. Це 78 941 гривні.
Одна найнижча – це мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 18 681 гривня.
Зверніть увагу! Водночас і заборгованість із виплати заробітної плати була меншою. Станом на 1 березня 2026 року сума становила 3,5 мільярда доларів.
Що ще варто знати українцям про зарплати?
Мінімальна зарплата у 2026 році в Україні становить 8 647 гривень. Її вперше підвищили з 2024 року. До цього сума становила рівно 8 тисяч гривень.
"Мінімалку" планують збільшувати й надалі. Наприклад, вже з 1 січня 2027 року вона повинна зрости до 9 347 гривень. А вже від 1 січня 2028 року – до 10 059 гривень.
Якщо вирахувати податки, то працівник отримуватиме "на руки" 6 658 гривень. Така зарплата залишиться після сплати військового збору, єдиного податку та єдиного соціального внеску.
Зокрема розмір ЄСВ зріс через збільшення "мінімалки". Тепер він становить 1 729, 40 гривень на місяць.