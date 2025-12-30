Зеленський розповів, що необхідно для потроєння середньої зарплати в Україні

У вівторок, 30 грудня, Володимир Зеленський заявив, що план економічного відновлення стосується всієї України. Для цього готують цілу низку документів – так званий prosperity package.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на слова українського президента під час спілкування з журналістами. Зокрема, це сталося після переговорів з Дональдом Трампом напередодні.

За словами Зеленського, йдеться про економічне відновлення України. На переговорах питанню приділили багато уваги, зокрема на цьому фокусується американський президент.

Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що це завдання номер один – для того, щоб були робочі місця в Україні,

– розповів гарант.

Зокрема, йдеться про середню заробітну плату українців та її потроєння завдяки приходу на ринок американського та європейського бізнесу. Спеціальні умови для цього мають бути зафіксованими між урядами США, України і Європи.

Наразі невідомо, чи станеться це одразу після закінчення війни, але "американці про це думають".

Також ми обговорювали, що на старті Україні потрібні гроші на відновлення. І це повинна бути серйозна сума – щоб люди поверталися саме на ці робочі місця…

– додав Зеленський.

На його думку, у цьому є "велика перспектива", але спершу необхідно закінчити війну.

До слова, український бюджет на 2026 рік ухвалили з підвищенням мінімальної зарплати – до 8 647 гривень. Відповідно до додатка до постанови №946, середня заробітна плата сягне 30 000 гривень: перший сценарій прогнозу становить 30 240 гривень щомісяця, а другий – 30 032 гривні.

Де Україна візьме кошти на відновлення?