Найуспішніший проєкт: хіт від Netflix збагатив економіку США на 1,4 мільярда

Серіал "Дивні дива" від американського стримінгового сервісу Netflix не лише став надзвичайно успішним за переглядами. Вплив проєкту на економіку США виявився не менш грандіозним.

Який вклад серіалу в економіку?

Від 2016 року серіал додав 1,4 мільярда доларів до ВВП Сполучених Штатів, передає 24 Канал з посиланням на Variety.

За це час "Дивні дива" створили у США понад 8 тисяч робочих місць.

Найбільший вплив проєкту на економіку зафіксували у штаті Джорджія, де проходила більшість зйомок:

До ВВП штату серіал приніс 650 мільйонів доларів;

На його виробництво залучили 2 тисячі постачальників.

Каліфорнія посіла друге місце – штат отримав 500 мільйонів протягом знімання серіалу.

До всього "Дивні дива" породили цілу екосистему, яка теж працює на економіку:

Продажі книжок, коміксів та іншої продукції за мотивами серіалу лише у США перевищили більш як 3,1 мільйона примірників.

А живий захід Stranger Things: The Experience від 2022 року продав вже 850 тисяч квитків у різних містах по всьому світу: в Лондоні, Парижі, Лос-Анджелесі тощо.

Зауважте! "Дивні дива" настільки популярні, що Netflix пішов на безпрецедентний крок і покаже фіналу серіалу в кінотеатрах США та Канади в новорічну ніч.

Наскільки популярний серіал "Дивні дива"?

Netflix підрахував, що наразі загальна кількість переглядів усіх сезонів "Дивних див" перевищила 1,2 мільярда. ба більше, усі вони також займають перші місця в рейтингу найпопулярніших серіалів платформи.

"Дивні дива" стали найуспішнішим серіалом в історії Netflix – навіть популярні "Венздей" і "Гра в кальмара" мають вищі показники лише за окремими сезонами,

– зазначає видання.

Четвертий сезон серіалу, який вийшов ще у 2022 році, досі посідає друге місце у списку найпопулярніших англомовних серіалів платформи

А перша частина п’ятого сезону "Дивних див" зібрала 102,6 мільйона переглядів усього за 25 днів після виходу.

Варто знати! 5 сезон "Дивних див" вийде у трьох частинах. 27 листопада на Netflix вийшли перші чотири епізоди 5 сезону. Прем'єра наступних трьох відбудеться 26 грудня, а останній епізод глядачі побачать 1 січня.

Які наразі плани у Netflix?