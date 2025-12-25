Укр Рус
Економіка Новини економіки Найуспішніший проєкт: хіт від Netflix збагатив економіку США на 1,4 мільярда
25 грудня, 13:05
4

Найуспішніший проєкт: хіт від Netflix збагатив економіку США на 1,4 мільярда

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Серіал "Дивні дива" додав 1,4 мільярда доларів до ВВП США і створив понад 8 тисяч робочих місць.
  • У штаті Джорджія серіал приніс 650 мільйонів доларів до ВВП, а в Каліфорнії – 500 мільйонів, залучивши 2 тисячі постачальників.

Серіал "Дивні дива" від американського стримінгового сервісу Netflix не лише став надзвичайно успішним за переглядами. Вплив проєкту на економіку США виявився не менш грандіозним.

Який вклад серіалу в економіку?

Від 2016 року серіал додав 1,4 мільярда доларів до ВВП Сполучених Штатів, передає 24 Канал з посиланням на Variety.

Дивіться також Блискуча українська комедія стала однією із найпопулярніших на Netflix 

За це час "Дивні дива" створили у США понад 8 тисяч робочих місць.

Найбільший вплив проєкту на економіку зафіксували у штаті Джорджія, де проходила більшість зйомок: 

  • До ВВП штату серіал приніс 650 мільйонів доларів;
  • На його виробництво залучили 2 тисячі постачальників. 

Каліфорнія посіла друге місце – штат отримав 500 мільйонів протягом знімання серіалу. 

До всього "Дивні дива" породили цілу екосистему, яка теж працює на економіку: 

  • Продажі книжок, коміксів та іншої продукції за мотивами серіалу лише у США перевищили більш як 3,1 мільйона примірників.
  • А живий захід Stranger Things: The Experience від 2022 року продав вже 850 тисяч квитків у різних містах по всьому світу: в Лондоні, Парижі, Лос-Анджелесі тощо. 

Зауважте! "Дивні дива" настільки популярні, що Netflix пішов на безпрецедентний крок і покаже фіналу серіалу в кінотеатрах США та Канади в новорічну ніч.

Наскільки популярний серіал "Дивні дива"?

Netflix підрахував, що наразі загальна кількість переглядів усіх сезонів "Дивних див" перевищила 1,2 мільярда. ба більше, усі вони також займають перші місця в рейтингу найпопулярніших серіалів платформи. 

"Дивні дива" стали найуспішнішим серіалом в історії Netflix – навіть популярні "Венздей" і "Гра в кальмара" мають вищі показники лише за окремими сезонами,
 – зазначає видання. 

Четвертий сезон серіалу, який вийшов ще у 2022 році, досі посідає друге місце у списку найпопулярніших англомовних серіалів платформи

А перша частина п’ятого сезону "Дивних див" зібрала 102,6 мільйона переглядів усього за 25 днів після виходу. 

Варто знати! 5 сезон "Дивних див" вийде у трьох частинах. 27 листопада на Netflix вийшли перші чотири епізоди 5 сезону. Прем'єра наступних трьох відбудеться 26 грудня, а останній епізод глядачі побачать 1 січня.

Які наразі плани у Netflix? 

  • Netflix не зупиняється на досягнутому і має амбітні плани. Наразі компанія готується придбати Warner Bros., включно з її кіно- та телевізійними студіями HBO Max та HBO.

  • 5 грудня Netflix Inc. і Warner Bros. Discovery Inc. офіційно оголосили про укладення остаточної угоди. Загальна вартість телегіганта оцінюється приблизно в 82,7 мільярда доларів. При цьому Netflix передбачив плату за розірвання угоди в розмірі 5 мільярдів доларів у разі, якщо регуляторні органи не схвалять угоду.

  • Цей крок також демонструє, що Netflix випередив таких конкурентів, як Paramount, Skydance Corp. та Comcast Corp., які також претендували на кіностудію. 