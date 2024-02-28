Вартість валют "полетіла" вгору: які курси встановив Нацбанк

Офіційні курси долара та євро почали рости вгору. НБУ підняв вартість обох проти минулої доби. Водночас на завтра прогнозується різкий спад ціни.

Офіційний курс 28 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,42 гривні за долар. Вартість долара виросла на 9 копійок проти 27 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,71 гривні, що на 12 копійок більше проти вчорашнього дня.

Який буде офіційний курс долара та євро 29 лютого:

долар – 38,20 гривні,

євро – 41,29 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 28 лютого курс долара такий:

У банках купівля становить 38,20 гривні, а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,21 гривні , а продаж – 38,67 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,55 гривні, а продаж – 38,65 гривні.

Що буде з курсом у березні

Як розповів економічний експерт Олег Пендзин, без допомоги США Україні доведеться акумулювати надзвичайно багато власних ресурсів.

що уряд США досі не прийняв рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів.

Втім якщо кошти американці все-таки надішлють, тоді курс долара не зміниться та залишатиметься на рівні тих показників, що були в лютому.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння.

Банкірка Анна Золотько прогнозує у коментарі, що цього тижня курс перебуватиме в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.