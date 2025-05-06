Куди інвестувати українцям, поки долар втрачає позиції

Долар поступово втрачає позиції, і ця динаміка, ймовірно, зберігатиметься. Українцям варто вже зараз замислитися над тим, як ефективно розпорядитися своїми заощадженнями.

Тарифи негативно позначаються на США

За словами економіста Андрія Длігача, у США вже помітні перші ознаки спаду – падіння ВВП у річному вимірі становить близько 0,3%, передає 24 Канал з посиланням на Вечір.LIVE.

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Трамп розраховував, що агресивна тарифна політика викличе страх у міжнародних партнерів, особливо Китаю. Проте світ вже має досвід його першої каденції, і нині реагує виважено.

Замість прямої конфронтації, країни завдають ударів по окремих американських галузях, особливо тих, що пов’язані з близьким оточенням Трампа, впроваджуючи санкції або обмеження на критичні матеріали для США.

Які прогнози для економіки

На початку року торгівельні мережі масово скупили китайські товари, очікуючи посилення тарифної війни. Це призвело до зростання імпорту та погіршення торгівельного балансу США – і, як вважає Андрій Длігач, ці закупівлі виявляться марними: замість прибутку бізнес втратить.

Зауважте! За базовим сценарієм, Трамп змушений буде знизити напругу, і повномасштабна економічна війна пригальмує – на тлі загроз навколо Ірану, конфліктного потенціалу між Індією та Пакистаном і війни Росії проти України.

Втім, економічна криза триватиме, адже ніхто не скасовує глобальні борги, які вже наближаються до співвідношення 4:1 до світового ВВП.

Що буде з доларом далі

Глобальна дедоларизація вже в розпалі, вважає економіст Андрій Длігач. Якщо ще 10-12 років тому долар домінував у 80% світових торгових операцій, то нині ця частка скоротилася до 40% і продовжує знижуватися.

Подібну динаміку видно і в міжнародних резервах – Китай, наприклад, скоротив доларові активи майже на третину, переорієнтувавшись на золото й інші інструменти.

Країни БРІКС і держави навколо Росії також скорочують частку операцій у доларах – вона вже впала до 11%. Все більше контрактів укладається в національних валютах.

Зауважте! Після санкцій Росії змогла адаптуватися, торгуючи, наприклад, у рупіях – і це лише початок глобального тренду, зазначає експерт.

Куди краще інвестувати

На тлі глобальних економічних змін Андрій Длігач назвав три неочевидні, але стратегічно важливі напрями для інвестицій українців. Вони, на його думку, принесуть найбільший ефект у майбутньому – не лише фінансовий, а й життєвий.

Здоров’я – найефективніша інвестиція

Медичні послуги будуть дорожчати, тож варто вже зараз подбати про своє фізичне й ментальне здоров’я: пройти чекапи, вирішити стоматологічні проблеми, за потреби – зробити хірургічні втручання. Це не лише турбота про себе, а й спосіб зменшити витрати в майбутньому.

Перенавчання і зміна життєвої стратегії

Через структурне безробіття багато українців не можуть знайти гідну роботу, бо залишаються прив’язаними до місць, де немає перспектив. Длігач радить переїжджати в регіони з кращими можливостями, інвестувати в освіту та здобувати затребувані професії – зокрема, проєктного менеджера, соціального працівника, логіста.

Інвестиції в дрони та оборонні технології