Тарифы негативно сказываются на США

По словам экономиста Андрея Длигача, в США уже заметны первые признаки спада – падение ВВП в годовом измерении составляет около 0,3%, передает 24 Канал со ссылкой на Вечер.LIVE.

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Трамп рассчитывал, что агрессивная тарифная политика вызовет страх у международных партнеров, особенно Китая. Однако мир уже имеет опыт его первой каденции, и сейчас реагирует взвешенно.

Вместо прямой конфронтации, страны наносят удары по отдельным американским отраслям, особенно тем, что связаны с близким окружением Трампа, внедряя санкции или ограничения на критические материалы для США.

Какие прогнозы для экономики

В начале года торговые сети массово скупили китайские товары, ожидая усиления тарифной войны. Это привело к росту импорта и ухудшению торгового баланса США – и, как считает Андрей Длигач, эти закупки окажутся напрасными: вместо прибыли бизнес потеряет.

Заметьте! По базовому сценарию, Трамп вынужден будет снизить напряжение, и полномасштабная экономическая война притормозит – на фоне угроз вокруг Ирана, конфликтного потенциала между Индией и Пакистаном и войны России против Украины.

Впрочем, экономический кризис будет продолжаться, ведь никто не отменяет глобальные долги, которые уже приближаются к соотношению 4:1 к мировому ВВП.

Что будет с долларом дальше

Глобальная дедолларизация уже в разгаре, считает экономист Андрей Длигач. Если еще 10-12 лет назад доллар доминировал в 80% мировых торговых операций, то сейчас эта доля сократилась до 40% и продолжает снижаться.

Подобная динамика видна и в международных резервах – Китай, например, сократил долларовые активы почти на треть, переориентировавшись на золото и другие инструменты.

Страны БРИКС и государства вокруг России также сокращают долю операций в долларах – она уже упала до 11%. Все больше контрактов заключается в национальных валютах.

Заметьте! После санкций России смогла адаптироваться, торгуя, например, в рупиях – и это только начало глобального тренда, отмечает эксперт.

Куда лучше инвестировать

На фоне глобальных экономических изменений Андрей Длигач назвал три неочевидные, но стратегически важные направления для инвестиций украинцев. Они, по его мнению, принесут наибольший эффект в будущем – не только финансовый, но и жизненный.

Здоровье – самая эффективная инвестиция

Медицинские услуги будут дорожать, поэтому стоит уже сейчас позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье: пройти чекапы, решить стоматологические проблемы, при необходимости – сделать хирургические вмешательства. Это не только забота о себе, но и способ уменьшить расходы в будущем.

Переобучение и изменение жизненной стратегии

Из-за структурной безработицы многие украинцы не могут найти достойную работу, потому что остаются привязанными к местам, где нет перспектив. Длигач советует переезжать в регионы с лучшими возможностями, инвестировать в образование и получать востребованные профессии – в частности, проектного менеджера, социального работника, логиста.

Инвестиции в дроны и оборонные технологии