Яким буде курс долара в Україні: прогноз українського бізнесу

Керівники підприємств очікують, що середній курс долара в Україні перевищить 36 гривень через 12 місяців. У Нацбанку відмітили, що девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.

Яким буде курс у 2022 році

Більша частина опитаного українського бізнесу (52% респондентів) вважають, що обмінний курс національної валюти перевищить 36,06 гривні за долар.

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Інфографіка Національного банку Нагадаємо! 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривні за долар. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку. 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривні за долар. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Разом з цим в I кварталі 2022 року (січень – березень) бізнес очікував курс 29,35 гривні за долар. Очікування бізнесу щодо курсу у 2021 році були наступними: у II кварталі (квітень – червень) – 28,71 гривні за долар;

у III кварталі (липень – вересень) – 28,50 гривні за долар;

у IV кварталі 2021 року (жовтень – грудень) – 28,15 гривні.

Динаміка очікування бізнесу, яким буде середній курс долара до гривні наступних 12 місяців / Інфографіка Національного банку

Як опитував НБУ бізнес

Опитування НБУ проводив з 3 травня до 1 червня 2022 року. Участь взяло 592 підприємство з 21 регіону країни. Регулятор зауважив, що опитування зображає лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Що буде з готівковим курсом: прогноз експертів

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.

вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу. Експерта прогнозує, що з 18 по 24 липня курс знаходитиметься в діапазоні 36 – 38,5 гривні за долар.

Також Золотько зауважила, що якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку. В такому випадку головним орієнтиром для безготівкового ринку стане готівковий.

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що у липні не варто чекати на "валютну паніку".

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