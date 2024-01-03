Чи зростатимуть тарифи на світло: що кажуть у Міненерго

До кінця опалювального сезону українцям не варто боятися підвищень тарифів на електроенергію. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Що буде з тарифами

До кінця опалювального сезону 2023-2024 років підвищення цін на електроенергію для домогосподарств не передбачається. Міністр заявив, що у поточному році Україна буде фокусуватися не лише на відновленні, але й на розширенні своїх енергогенеруючих потужностей.

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В якості "ключового інструменту" він вказав на децентралізацію, збільшення частки використання газотурбінних і газопоршневих установок, а також розвитку сонячної та вітрової енергетики.

! За словами міністра, ці заходи вже активно реалізуються, а в 2024 році вони будуть інтенсифіковані. Галущенко також повідомив, що після російських атак вже відновлено більше 2 ГВт потужностей енергосистеми.

Галущенко підкреслив важливість вчасної оплати за споживану електроенергію громадянами, а також згадав, що зміна тарифу для населення сприяла залученню коштів для відновлення енергосистеми.

Чому важливо сплачувати за електроенергію

Він зазначив, що завдяки сплатам споживачів вдалося акумулювати близько 16-18 мільярдів гривень, які були використані для ремонтної кампанії в компаніях "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Що стосується тарифів на електроенергію, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд продовжив чинні тарифи для населення до кінця квітня наступного року, зберігши ціну у 2,64 гривні за кіловат-годину для домогосподарств.

! З 1 липня 2023 року в Україні були підвищені тарифи на електроенергію для бізнесу, відповідно до рішення НКРЕКП про збільшення граничної ціни.