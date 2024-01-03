Що буде з тарифами
До кінця опалювального сезону 2023-2024 років підвищення цін на електроенергію для домогосподарств не передбачається. Міністр заявив, що у поточному році Україна буде фокусуватися не лише на відновленні, але й на розширенні своїх енергогенеруючих потужностей.
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В якості "ключового інструменту" він вказав на децентралізацію, збільшення частки використання газотурбінних і газопоршневих установок, а також розвитку сонячної та вітрової енергетики.
Галущенко підкреслив важливість вчасної оплати за споживану електроенергію громадянами, а також згадав, що зміна тарифу для населення сприяла залученню коштів для відновлення енергосистеми.
Чому важливо сплачувати за електроенергію
Він зазначив, що завдяки сплатам споживачів вдалося акумулювати близько 16-18 мільярдів гривень, які були використані для ремонтної кампанії в компаніях "Укргідроенерго" та "Енергоатом".
Що стосується тарифів на електроенергію, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд продовжив чинні тарифи для населення до кінця квітня наступного року, зберігши ціну у 2,64 гривні за кіловат-годину для домогосподарств.