Что будет с тарифами
До конца отопительного сезона 2023-2024 годов повышение цен на электроэнергию для домохозяйств не предполагается. Министр заявил, что в текущем году Украина будет фокусироваться не только на восстановлении, но и расширении своих энергогенерирующих мощностей.
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В качестве "ключевого инструмента" он указал на децентрализацию, увеличение доли использования газотурбинных и газопоршневых установок, а также развитие солнечной и ветровой энергетики.
Галущенко подчеркнул важность своевременной оплаты за потребляемую электроэнергию гражданами, а также упомянул, что изменение тарифа для населения способствовало привлечению средств для восстановления энергосистемы.
Почему важно платить за электроэнергию
Он отметил, что благодаря выплатам потребителей удалось аккумулировать около 16-18 миллиардов гривен, которые были использованы для ремонтной кампании в компаниях "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".
Что касается тарифов на электроэнергию, премьер-министр Денис Шмигаль ранее сообщил, что правительство продлило действующие тарифы для населения до конца апреля следующего года, сохранив цену в 2,64 гривны за киловатт-час для домохозяйств.