Українців попередили: через це вам доведеться платити за чужі заборгованості
Є випадки, коли українцям доводиться платити за чужі борги. Зокрема, так буває після придбання нерухомості.
Чому вам нараховують "старі" борги за газ
Перед придбанням житла на вторинному ринку нерухомості необхідно впевнитись, що у попереднього власника немає боргів за комуналку. Якщо заборгованості присутні, то вони можуть перейти новому господарю разом з купівлею, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ГазПравду".
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Зауважте! У договорі купівлі-продажу має зазначатись, що новий власник житла не має зобов'язань, відносно сплати боргів.
Після купівлі нерухомості новому власнику потрібно на себе переоформити особистий рахунок у постачальника ЖКП. Для цього необхідно звернутись в обслуговуючу компанію та подати такі документи:
- паспорт;
- роздруковані фото лічильника;
- РНОКПП;
- технічний паспорт майна;
- підтвердження права власності на нерухомість;
- довідка з ЦНАП з переліком членів родини.
Зверніть увагу! Якщо немає лічильника, потрібно надати виписку з реєстру прав на нерухоме майно.