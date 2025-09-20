Не всі українці отримали очікувані суми соцвиплат. Фахівці радять перевіряти рахунки та звертатися у разі помилок.

Чому українці отримують неправильні суми соцвиплат

Помилки у нарахуванні соціальних виплат найчастіше виникають через зміни особистих даних громадян, розповідає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Пенсія під питанням: який страховий стаж стане обов’язковим у 2026 році

У таких ситуаціях некоректні відомості в державних реєстрах можуть призвести до помилкових розрахунків. Що більше, у разі надмірно виплачених коштів громадянам доведеться повертати їх назад на рахунок Пенсійного фонду.

Йдеться про випадки, коли:

змінюється прізвище чи паспортні дані;

оновлюється адреса реєстрації або фактичного проживання.

Як уникнути проблем із нарахуванням соцвиплат?

Фахівці наголошують: після будь-яких змін особистих даних необхідно своєчасно повідомляти відповідні органи. Зробити це можна дистанційно: через портал електронних послуг ПФУ, завантаживши скан-копії підтвердних документів.

На офіційному ресурсі Пенсійного фонду також доступна відеоінструкція, де покроково пояснюється, як внести зміни до Реєстру застрахованих осіб.

Зауважте! Актуальність та точність персональних даних є критично важливою умовою для правильного нарахування пенсій та інших соціальних виплат. Регулярне оновлення інформації допоможе уникнути непорозумінь та гарантує отримання належних сум від держави.

Що відомо про соцвиплати в Україні: коротко про головне