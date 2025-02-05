Якщо відмовили у субсидії на комуналку: як оскаржити та куди звертатися

Інколи українцям можуть відмовити у субсидії. Чи можна оскаржити рішення та які кроки слід зробити, аби отримати субсидію, читайте далі.

Куди слід звернутися у разі відмови у субсидії

Якщо вам відмовили у субсидії на оплату комуналки, ви можете оскаржити це рішення, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

Читайте також: Чи виплачуватимуть субсидію українцям у 2025 році

Перед тим, як оскаржити відмову, варто уважно перевірити лист, оскільки причиною може бути помилка в документах або наявність заборгованості. Якщо проблема в документах, їх необхідно виправити та подати заяву повторно.

Зверніть увагу! Якщо ж є борг за ЖКП, слід його погасити або укласти договір про розстрочку з постачальником послуг.

Якщо відмова у субсидії була законною, ви можете звернутися:

до міської ради: подайте заяву на отримання матеріальної допомоги та додайте документи, що підтверджують складне фінансове становище (наприклад, медичні документи);

до органів соціального захисту з заявою про надання допомоги.

Як оскаржити рішення про відмову

Якщо ви вважаєте відмову необґрунтованою, напишіть письмову скаргу, вказавши:

Прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання.

Відділення Пенсійного фонду, яке ухвалило рішення.

Причину незгоди з відмовою.

Додайте копії документів, які підтверджують вашу правоту.