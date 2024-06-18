Дефолт в Україні: чи буде він і що це означатиме для населення

Внаслідок війни загальна сума боргів України виросла. Водночас терміни щодо виплат за боргами спливають, а з кредиторами ще досі не вдалося домовитися. Попри все дефолту в Україні не буде. І на це є чимало причин.

Коли в країні оголошують дефолт

За підрахунками Мінфіну, у травні державний та гарантований борг України становив понад 6 трильйонів гривень, або майже 152 мільярди доларів. Крім того, вже у серпні спливає термін боргових канікул за єврооблігаціями.

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В України залишається 1,5 місяця для уникнення дефолту через недомовленості з кредиторами щодо реструктуризації міжнародного боргу – на приблизно 20 мільярдів доларів. Міністр України Сергій Марченко запевняє, що переговори з кредиторами продовжуються, а угода буде досягнута до 1 серпня.

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів, що реструктуризація боргу – це, в принципі, вже дефолт, але технічний.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Навіть якщо ми проведемо реструктуризацію, всі будуть задоволені, в будь-якому разі в міжнародних рейтингах це проходить як технічний дефолт.

За словами експерта, існують різні можливості використання додаткових інструментів, які дозволяють реструктуризувати частину державного боргу:

Це спроба випустити цінні папери під суверенні гарантії, які надаються партнерами. І, відповідно, можна реструктуризувати борг через такі папери.

Крім того, можна спробувати провести індивідуальні переговори, тобто індивідуально з кожним кредитором.

Що таке дефолт Це період, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно та в повному обсязі. Оголошує дефолт Міністерство фінансів країни.

Жаліло не вважає, що зараз в Україні йде справа до якогось оголошення саме фізичного дефолту. Однак, на жаль, технічний дефолт у будь-якому випадку погіршує кредитний рейтинг країни. А це може вплинути на подальше залучення комерційних запозичень.

Як пояснює директорка з політико-економічних досліджень Київської школи економіки (KSE), Ілона Сологуб, у випадку дефолту відбуваються переговори з кредиторами про те, щоб списати частину боргу, а частину перенести на пізніший термін.

Які є наслідки

Соціальні чи інвестиційні програми держави

Банкрутство та дефолт – це трішки різні речі. Наприклад, підприємство, яке зазнало банкрутства, може бути ліквідоване. Водночас країна не може бути ліквідована, втім впродовж 5 – 7 років вона не зможе робити запозичення на зовнішніх ринках.

Відомо, що якщо в країні відбувається дефолт, вона зобов'язана скорочувати бюджетний дефіцит. Це означає, що треба або підвищувати надходження, або зменшувати видатки. Водночас якщо економічна ситуація важка, надходжень очікувати не варто, а от зменшити видатки цілком реально. Йдеться про якісь соціальні чи інвестиційні програми держави для населення.

Курс національної валюти

Подібні речі з дефолтом впливають негативно на курс нацвалюти тому, що країна після оголошення дефолту не зможе більше запозичити кошти, тобто припиняється приплив іноземних коштів. Це означає, що погіршуються девальваційні очікування.

Водночас економіст Жаліло пояснює, що такі стандартні механізми впливу дефолту не працюватимуть у нас, адже фінансова ситуація в Україні зараз побудована на абсолютно інших принципах. А єдине, що може вплинути на курс у такому випадку, – це негативне очікування.

Чому суттєвого впливу не буде

Якщо говорити про масштаби єврооблігацій, на які спливають терміни кредиту, то їхня вартість на фоні всього іншого державного боргу достатньо незначна.

Основна маса коштів, які зараз знаходять в Україні, це кошти суверенної допомоги. Тобто це кошти від Європейського Союзу та інших країн.

Зараз вже є рішення стосовно механізму спрямування прибутків від заморожених російських активів,

– додає Ярослав Жаліло.

Цього року Україна закрила потребу в зовнішній допомозі бюджету. А тому, незалежно від того, оголосять дефолт чи ні, ми не будемо позбавлені допомоги.

Попри всі труднощі, Україна має хорошу кредитну історію, навіть в період війни.

Чи можна взагалі не платити борги

До речі, коли відбувається дефолт в країні, найгірше, що у цьому випадку можна зробити, це відмовитися платити борги.

Якщо уряд скаже, що ми взагалі нічого не будемо платити, то будуть міжнародні суди,

– наголошує експертка Ілона Сологуб.

Крім того, відбуватимуться арешти власності за кордоном, а також резервів, що зберігаються у закордонних банках, чи вкладень в закордонні цінні папери.

Чи був колись в Україні дефолт

Загалом існують певні механізми, які змусять повернути країну принаймні частину запозичень. Навіть тоді, коли уряд відмовляється це робити.

Ярослав Жаліло зауважив, що схожа ситуація щодо дефолту була на початку створення України як незалежної держави у 1998 році. Тоді українська економіка була тісно пов'язана з економікою Росії, де оголосили дефолт.

Курс долара зріс з 2 до 5 гривень, адже економічна криза призвела до значної девальвації національної валюти. Однак на допомогу Україні "прийшов" МВФ, а згодом розпочалися реформи. Вже з 2000-х років у світі почалося швидке економічне зростання, яке й допомогло Україні.