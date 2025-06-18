Яка пенсія буде при зарплаті 35 тисяч гривень і 30 роках стажу
- Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, у 63 роки - 22 роки, а у 65 років - 15 років.
- Особа з 30 роками стажу і доходом 35 тисяч гривень може вийти на пенсію у 63 або 65 років.
Щоб розрахувати пенсію, потрібно враховувати одразу декілька факторів. Зокрема, на розмір виплати впливає кількість набутого стажу. Також важливу роль грає дохід особи.
Яка пенсія при 30 роках стажу і доході 35 тисяч
Не менш важливим є і вік виходу на заслужений відпочинок. Зараз українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.
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На вік виходу на пенсію також впливає кількість набутого стажу:
- щоб вийти на пенсію у 60 років необхідно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;
- аби піти на заслужений відпочинок у 63 роки, буде достатньо – 22 років страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Відповідно, особа, яка набула лише 30 років стажу, зможе піти на пенсію у 63 та 65 років. У 60 це неможливо.
Якщо особа хоче вийти на пенсію у 63 роки та має стаж 30 років, дохід 35 тисяч гривень, її пенсія складатиме орієнтовно – 13,6 тисяч гривень.
Яка буде пенсія при 30 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч / Скриншот пенсійного калькулятора
В 65 років вийти на пенсію вигідніше. При вказаних умовах, виплата складатиме орієнтовно – 15 тисяч гривень.
Як впливає вік на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.