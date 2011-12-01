Військова служба та полон: чи зараховується цей стаж до пенсії

Не всі мобілізовані українці знають, що навіть під час проходження військової служби цей період зараховується до страхового стажу. Крім того, зараховується до стажу і перебування у полоні.

Чи переривається під час проходження військової служби стаж

Під час періоду служби мобілізованих військовослужбовців стаж не втрачається для нарахування пенсії, а також служба не перериває стажу роботи за фахом, передає 24 Канал з посиланням на закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

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Крім того, відповідно до законодавства України мобілізація не є підставою для того, щоб розривати трудовий договір. Таким чином, людина, яка проходить службу, лише тимчасово усувається від виконання своїх обов'язків за місцем роботи.

Зауважте! Якщо мобілізовану особу незаконно звільнили, то цей факт можна оскаржити в Державній службі зайнятості.

Як рахують стаж у зоні бойових дій

Як розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін для видання "На пенсії", учать в бойових діях зараховується в потрійному розмірі до вислуги років. Це дає право на пенсію за вислугу років. Однак до страхового стажу ця норма не застосовується.

Коли учасники бойових дій можуть вийти на достроковий вихід на пенсію:

чоловіки – у 55 років, не менше 25 років страхового стажу,

жінки – у 50 років, не менше 20 років страхового стажу.

Важливо! Усі документи для призначення пенсії, зокрема довідки про розмір грошового забезпечення, автоматично передають до Пенсійного фонду або у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або у відповідних підрозділах, до яких був прикріплений військовослужбовець.