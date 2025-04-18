Нові правила для ВПО: яких змін очікувати у 2025 році

У 2025 році для внутрішньо переміщених осіб в Україні запроваджуються нові правила. Вони вплинуть на порядок реєстрації, підтвердження статусу та взаємодію з державними органами.

Які зміни для ВПО передбачені

З 1 липня набуде чинності оновлений механізм, який має спростити процедури, підвищити прозорість та посилити контроль за отриманням допомоги, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №376.

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Оновлені правила для переселенців передбачають кілька важливих змін.

Через застосунок "Дія" можна подавати заяви про зміну місця проживання, повернення додому, виїзд за кордон та інші зміни, що впливають на статус переселенця. Якщо переселенець лікується в іншому місті понад 15 днів, він зобов’язаний зареєструвати нову адресу протягом 60 днів, інакше статус ВПО можуть скасувати. Право на отримання довідки ВПО отримали військовослужбовці, які проживали на окупованих територіях або втратили житло внаслідок бойових дій.

Статус ВПО можуть скасувати, якщо вказано фіктивну адресу або особа перебуває за кордоном понад 90 днів без поважної причини.

Зауважте! Щоб відновити статус, достатньо подати повторну заявку через ЦНАП або застосунок “Дія” після повернення в Україну. Нові правила мають забезпечити прозорість системи та справедливий розподіл допомоги.