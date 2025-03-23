Платіжки за газ буде перераховано: кому доведеться заплатити декілька десятків тисяч гривень

Повірка газового лічильника має відбуватися регулярно. Це важлива процедура, яка дозволяє своєчасно виявити та усунути несправність пристрою.

Чому українцям доведеться заплатити за газ сотні тисяч

Під час повірки лічильників було виявлено багато порушень правил експлуатації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Частота проведення повірок лічильника газу залежить від його типу.

Переважно штрафи отримують споживачі, які:

здійснили самовільне підключення газу;

втручались у роботу газового лічильника.

Що вважається самовільним підключенням газу:

проведення додаткової труби в обхід лічильника;

незаконне підключення, що здійснено після того, як споживача відключили за борги.

Які штрафи можуть отримати споживачі

Втручання у роботу газового лічильника, зокрема, пошкодження цілісності пломби матиме для споживача наслідки у вигляді великого штрафу. Його сума визначається з урахуванням завданих збитків.

За несанкціоноване втручання в газопровід, споживач може отримати штраф у розмірі кількох сотень тисяч гривень. Кінцева сума визначається індивідуально, зважаючи на такі фактори:

збитки, які були завдані компанії;

неоплачений газ.

Зауважте! Цей штраф доведеться сплатити і якщо люди, які нещодавно придбали житло, не знали про наявність несанкціонованої газової труби.