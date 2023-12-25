За що можуть штрафувати при перевірці лічильника газу: важливі нюанси для споживачів

В Україні відновлено процедуру обов’язкової повірки лічильників, зокрема і газових. Про те, як можуть покарати за перешкоджання повірки та які розміри штрафів - читайте далі.

Згідно з нормативно-правовими актами, лічильник газу, що використовується для розрахунків за спожитий природний газ – є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, що підлягає періодичній повірці.

Читайте також: Деякі українці можуть не сплачувати за комунальні послуги: що це за пільга

При цьому, немає значення, хто є власником приладу обліку — споживач чи облгаз.

Чим загрожує відмова від повірки лічильника

Для лічильників газу класу 1,0 повірки проводяться раз на 2 роки, для лічильників газу класу 1,5 — раз на 8 років. Клас лічильника ви можете дізнатись з техпаспорту.

У зв’язку з тим, що у законодавстві передбачено, що періодичні повірки можуть проводитись виключно облгазами, то перешкоджання його діям — це порушення, за яке передбачено відповідальність споживача.

У такому випадку, співробітники облгазів складають акт про порушення. Споживачу буде здійснено розрахунок збитків за граничними обсягами споживання природного газу.

За що ще можна отримати штраф Отримати штраф можна за несанкціоноване втручання у лічильник, а саме: незаконне підключення лічильника чи відновлення споживання газу. Це може бути: незареєстрований газопровід, незаконне відновлення споживання, підключення неврахованих приладів, втручання в роботу лічильника, використання газу після розривання договору чи його відсутності; спотворення показників лічильника , у тому числі недопуск представника газової служби до лічильника;

, у тому числі недопуск представника газової служби до лічильника; пошкодження лічильника та установка на нього магніту, а також — пошкодження чи зривання пломби, магнітної наклейки або зміна її кольору. Зверніть увагу! Якщо ж ви пошкодили пломбу газового лічильника чи сам пристрій випадково – потрібно звернутися до постачальника самостійно. Тоді штрафні санкції проти споживача не застосовуються, однак варто написати заяву про пошкодження пломби або лічильника. Який розмір штрафів Якщо ж ви пошкодили пломбу газового лічильника чи сам пристрій випадково – потрібно звернутися до постачальника самостійно. Тоді штрафні санкції проти споживача не застосовуються, однак варто написати заяву про пошкодження пломби або лічильника. Суми штрафів сягають в середньому 150 тисяч гривень на одне домогосподарство. за зірвану пломбу можна – штраф від 8 до 100 тисяч гривень ;

; за самовільний демонтаж або втручання в роботу комерційного приладу обліку газу в законах України – штраф у розмірі в ід 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян ;

; якщо споживачі не пускають на перевірку або заважають її проводити – штраф в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

Навіть якщо ви відмовитеся підписувати акт, це не звільняє вас від відповідальності.