Согласно нормативно-правовым актам, счетчик газа, используемый для расчетов за потребленный природный газ – является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.

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При этом нет значения, кто является владельцем прибора учета — потребитель или облгаз.

Чем грозит отказ от поверки счетчика

В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено, что периодические поверки могут проводиться исключительно облгазами, то препятствование его действиям. это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.

В таком случае сотрудники облгазов составляют акт о нарушении. Потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.

За что еще можно получить штраф

Получить штраф можно за несанкционированное вмешательство в счетчик, а именно:

  • незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа.

Это могут быть: незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия;

  • искажение показателей счетчика, в том числе недопуск представителя газовой службы к счетчику;
  • повреждение счетчика и установка на него магнита, а также повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета.

Каков размер штрафов

Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство.

  • за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен ;
  • за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;
  • если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.