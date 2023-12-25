Согласно нормативно-правовым актам, счетчик газа, используемый для расчетов за потребленный природный газ – является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.

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При этом нет значения, кто является владельцем прибора учета — потребитель или облгаз.

Обратите внимание! Для счетчиков газа класса 1,0 поверки проводятся раз в 2 года, для счетчиков газа класса 1,5 – раз в 8 лет. Класс счетчика вы можете узнать из техпаспорта.

Чем грозит отказ от поверки счетчика

В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено, что периодические поверки могут проводиться исключительно облгазами, то препятствование его действиям. это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.

В таком случае сотрудники облгазов составляют акт о нарушении. Потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.

Заметьте! Даже если вы откажетесь подписывать акт, это не освобождает вас от ответственности.