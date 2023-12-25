Согласно нормативно-правовым актам, счетчик газа, используемый для расчетов за потребленный природный газ – является законодательно регулируемым средством измерительной техники, подлежащей периодической поверке.
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При этом нет значения, кто является владельцем прибора учета — потребитель или облгаз.
Чем грозит отказ от поверки счетчика
В связи с тем, что в законодательстве предусмотрено, что периодические поверки могут проводиться исключительно облгазами, то препятствование его действиям. это нарушение, за которое предусмотрена ответственность потребителя.
В таком случае сотрудники облгазов составляют акт о нарушении. Потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.
За что еще можно получить штраф
Получить штраф можно за несанкционированное вмешательство в счетчик, а именно:
- незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа.
Это могут быть: незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия;
- искажение показателей счетчика, в том числе недопуск представителя газовой службы к счетчику;
- повреждение счетчика и установка на него магнита, а также повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета.
Каков размер штрафов
Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство.
- за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен ;
- за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;
- если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.