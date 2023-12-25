Згідно з нормативно-правовими актами, лічильник газу, що використовується для розрахунків за спожитий природний газ – є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, що підлягає періодичній повірці.

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При цьому, немає значення, хто є власником приладу обліку — споживач чи облгаз.

Зверніть увагу! Для лічильників газу класу 1,0 повірки проводяться раз на 2 роки, для лічильників газу класу 1,5 — раз на 8 років. Клас лічильника ви можете дізнатись з техпаспорту.

Чим загрожує відмова від повірки лічильника

У зв’язку з тим, що у законодавстві передбачено, що періодичні повірки можуть проводитись виключно облгазами, то перешкоджання його діям — це порушення, за яке передбачено відповідальність споживача.

У такому випадку, співробітники облгазів складають акт про порушення. Споживачу буде здійснено розрахунок збитків за граничними обсягами споживання природного газу.

Зауважте! Навіть якщо ви відмовитеся підписувати акт, це не звільняє вас від відповідальності.